В ДТП на Сумщине погибли 3 человека (ФОТО)

Вследствие нарушения правил проезда перекрестков в Сумской области три человека погибли и двое травмированы, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу ГАИ. В воскресенье около 21:00 на 4 км автодороги Грабовское-Хмеливка водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «BMW», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же автомобиля и пассажир автомобиля «BMW» получили телесные повреждения.