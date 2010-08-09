Летняя жара может повторяться еще 5-7 лет

Ученые поясняют высокую температуру воздуха в летнее время теорией цикличности климатологии, сообщает «Интерфакс-Украина». «Еще 5-7 лет нам придется жить в условиях резких высоких температур в летний период. Например, с 2012 года начнется плавная фаза спада температур», - заявил директор Института гидрометеорологии Владимир Осадчий на пресс-конференции в понедельник в Киеве. Он пояснил, что фазы повышения температуры продолжаются более 30 лет. Он отметил, что в настоящее время продолжается фаза подъема летних температур, которая началась еще в 1976 году. «Последние 5-7 лет характеризуются очень высокими летними температурами. Аналогичные летние температуры наблюдались летом 1938 и 1948 годов. Тогда средняя летняя температура достигала 39,4 градуса», - сообщил Осадчий. Вместе с тем, он подчеркнул, что это абсолютно не значит, что следующее лето будет таким же «практически аномальным». Кроме того, Осадчий подчеркнул, что согласно научным исследованиям и наблюдениям постоянно повышается средняя температура в зимний период. Отвечая на вопрос, чего предстоит ждать гражданам Украины от предстоящей зимы, он сказал: «Если учитывать, что очень редко повторялись периоды холодной зимы, то вероятность того, что зима будет очень жесткая… я бы не сказал».