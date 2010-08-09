Чернигов остался без троллейбусов

В Чернигове из-за невыплаты зарплаты бастуют работники троллейбусного управления. Сегодня не выехал на городские маршруты ни один из 75 троллейбусов и 18 автобусов Черниговского троллейбусного управления. Коллектив ЧТУ, который насчитывает 850 работников, объявил о проведении забастовки до погашения задолженности по зарплате. Ее черниговским троллейбусникам не выплачивали с середины мая. Сумма долга составляет 3,4 млн грн, информирует УНИАН. По словам городского председателя Александра Соколова, Чернигов в проблеме с электротранспортом является заложником ситуации, хотя проблемы с невозмещением стоимости проезда льготных категорий граждан характерны также для других городов Украины. Соколов объяснил, что задолженность по зарплате перед работниками троллейбусного управления возникает из-за недостаточной суммы государственных субвенций, которые выделяются для возмещения перевозок льготников. Так, в Чернигове право бесплатного проезда в троллейбусах имеют более 70 тыс. граждан – почти треть жителей города. Необходимая сумма субвенций в год, по расчетам, составляет 22,6 млн грн. В этом году для ЧТУ предусмотрено только 10,1 млн грн. В настоящее время получена только треть суммы. Больше денег запланировано на четвертый квартал этого года. Городской голова отметил, что городская власть пытается разрешить проблемную ситуацию в пределах своих полномочий. Лично Соколов обратился с письмом к премьер-министру Украины Николаю Азарову, депутаты городского совета направили обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу. «Городская власть прилагает усилия для разрешения ситуации совместно с облгосадминистрацией. Кроме того, этот вопрос я буду поднимать на заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, которое состоится 19 августа», - сказал Соколов. Он отметил, что полученные средства субвенции сразу же будут направлены на выплату задолженности перед работниками ЧТУ.