Патриарх-миссионер, неканонический Патриархат и воспитание политиков

29 июля 2009, 18:55

Сегодня завершилась главная, киевская часть визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Украину.

О том, в чем состояла цель визита и как она смогла реализоваться, «Главред» попросил рассказать непосредственных свидетелей события, представителей Украинской православной церкви: главу синодального информационно-просветительского отдела УПЦ отца Георгия (Коваленко) и главу отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрита Кирилла (Говоруна).

Патриарх Кирилл – миссионер, далекий от политики

По словам архимандрита Кирилла, все самые важные заявления были сделаны Патриархом Кириллом именно в Киеве. «На мой взгляд, и эти заявления, и этот визит подтвердил те ожидания, те заявления, те оценки, которые давались перед визитом», - сказал он. Как и ожидалось, визит не стал политическим – он стал пастырским. Политическая часть программы была минимальной. Патриарх Кирилл встретился лишь с руководителями страны – Президентом и Премьер-министром. Большую часть времени он посвятил общению с духовенством, мирянами, студентами духовных школ.
Архимандрит Кирилл рассказал, что, несмотря на ожидания «отдельных украинских политических деятелей и определенных политических сил в России», Патриарх смог перевести свой визит в иную плоскость – плоскость духовности. «Он позиционировал себя как миссионер, как пастырь», - отметил представитель УПЦ.
Посыл о деполитизации церковной жизни стал особенно актуальным для Украинской православной церкви, которая в ходе частых предвыборных кампаний часто сталкивалась с так называемым «политическим православием». «Патриарх еще раз сказал о том, что церковь должна охватывать все прослойки общества, ни один человек не должен чувствовать себя чужим, независимо от его политических взглядов», - пояснил архимандрит Кирилл.

Независимость Украинской православной церкви: предпосылок нет

Украинская православная церковь, по крайней мере, каноническая ее часть, не видит на сегодняшний день причин для придания статуса автокефалии Украинской православной церкви. Причина проста: украинские православные миряне все еще не определились относительно будущего своей церкви. «Существует поляризация мнений в отношении будущего нашей церкви, - рассказывает архимандрит Кирилл. - Есть деятели, выступающие за автокефальную церковь, есть также сильное течение, выступающее против этого».
Следовательно, «это не вопрос к Москве. Это не вопрос к Русской православной церкви. Это не вопрос к Московскому Патриарху. Это вопрос к самой церкви и к голосу народа Божьего, составляющего эту церковь», - уверен представитель УПЦ.
Более того, архимандрит Кирилл убежден, что «механическое объединение церквей в Единую поместную церковь» грозит разделением и фрагментацией украинского православия. «Нужно быть максимально осторожными, максимально учитывать ситуацию, реально существующую и внутри церкви, и в обществе, чтобы принимать соответствующие решения», - предупреждает священнослужитель.
Отец Георгий добавил, что украинское православие и в нынешнем состоянии обладает большими привилегиями. По его словам, зависимость ряда церквей от Константинопольского Патриархата намного сильнее, нежели зависимость Украинской православной церкви от Московского Патриархата. «С другой стороны, мы фактически сформировали ту модель, которая позволяет нам сохранять единство Русской церкви, которая может стать основой для восстановления единства украинского православия», - уверен отец Георгий.
В подтверждение своих слов он процитировал Митрополита Владимира, который сказал: «Давайте будем говорить не о статусе, а о единстве. Когда будет единство, тогда будет статус».
Вместе с тем, формально Украинская православная церковь уже является поместной. «Каждая епархия является поместной церковью. Если несколько епархий объединяются вокруг своего предстоятеля Митрополита, это также является поместной церковью. Церковь не бывает не поместной. Есть лишь разные степени ее статуса», - пояснил отец Георгий.

Неканонический Киевский Патриархат должен подождать

Архимандрит Кирилл рассказал о том, что УПЦ Московского Патриархата (последнее уточнение представители УПЦ предпочитают не употреблять) ведет постоянный диалог с руководителями других православных конфессий – с автокефалами и представителями Киевского Патриархата. О чем говорят православные? «Речь не идет о переходе отдельных парафий к нам», - пояснил священнослужитель. По его словам, речь идет о «структурных объединениях», имеющих целью преодоление давнего раскола в украинском православии.
Диалог должен быть основан на принципах «уважения к внутренним законам, к внутренней логике церковной жизни», - считают в УПЦ. «С другой стороны, диалог должен основываться на принципах пастырского подхода, пастырской любви, о которой Патриарх Кирилл также говорил», - добавил архимандрит Кирилл.
«Тут мы находим понимание и с представителями Киевского Патриархата, и с представителями УАПЦ», - сообщил священнослужитель.
Но, несмотря на наличие взаимопонимания, факт остается фактом: Патриарх Кирилл так и не встретился с Патриархом Филаретом. В чем же дело?
Нынешний визит Патриарха «имеет другую цель – Патриарх приехал к своей пастве», - пояснил ситуацию отец Георгий.
Вместе с тем, «Киевский Патриархат понимает, что его сегодняшнее состояние – не то, которое должно быть в православной церкви. Это непризнанная православная церковь, т.е. неканоническая православная церковь», - заявил отец Георгий. Активизацию представителей УПЦ КП он объясняет желанием продемонстрировать, «что они верующие люди, что они христиане, что они фактически тоже освобождаются от политической направленности».
По словам отца Георгия, Патриарх Кирилл – человек, способный преодолеть раскол в среде православных. «Это как раз тот человек, который может найти компромиссное, но все-таки церковное решение», - говорит священнослужитель. Он прогнозирует встречу двух Патриархов – Кирилла и Филарета – в формате специального визита Патриарха Кирилла в Украину. Вместе с тем, Патриарх Кирилл не оставил в стороне обращения, адресованные ему Патриархом Филаретом. «Он их изучает и ответ на них будет», - заверил отец Георгий. «Но я не думаю, что ответ нужно ожидать в рамках этого визита», - добавил он.
Тем не менее, положительная динамика во взаимоотношениях – налицо. Так, архимандрит Кирилл отметил, что по сравнению с прошлым годом, этот год отличается меньшим конфессионным противостоянием. «Мы очень динамично и уверенно отходим от той модели сосуществования конфессий в Украине, которая существовала до недавнего времени, когда и в повседневной жизни, и в публичной жизни они противостояли друг другу», - отметил он. «То, что Киевский Патриархат провел крестный ход с привлечением большого числа парафиян и при этом не выступал под политическим лозунгами – это большое достижение именно того сотрудничества, того диалога, который ведется», - добавил архимандрит Кирилл.

Патриарх Кирилл делает из украинских политиков христиан

Патриарх Кирилл уважает независимость Украины, - считает архимандрит Кирилл, исходя из того факта, что иерарх провел встречи с Президентом и Премьер-министром Украины. «Патриарх неоднократно говорил о том, что уважает независимость Украины и что духовное единство церкви должно осуществляться при условии уважения того политического выбора, который делают граждане Украины», «для Патриарха украинская государственность является ценностью»,- подчеркнул священнослужитель.
Уважение к Украине Патриарха Кирилла проявляется и в том, что он подчеркнуто употребляет словосочетание «в Украине», вместо принятого в русском языке «на Украине», - добавил отец Георгий. «Это также филологическое свидетельство отношения», - говорит он.
Что касается политической части неполитического визита Патриарх Кирилла в Украину, а именно – его многочисленных встреч с украинскими политиками, - то они, по словам отца Георгия, также носили миссионерский, а не политический характер. Не отказывая в аудиенции и не агитируя ни за кого, Патриарх призвал их быть христианами. «С другой стороны, политики, которые сегодня приходят из всех политических лагерей на встречу с Патриархом, в чем-то объединяются, и тут уже на их совести, будут ли они это как-то использовать в последствии во время собственных предвыборных кампаний» эту встречу как дополнительный аргумент для привлечения электората, - сказал представитель УПЦ.

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