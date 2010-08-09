В Лозовой нужно отселить 80 семей

В Харьковской области с территории 61-го военного арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в Лозовой нужно отселить около 80 семей. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Владимир Бабаев, информирует УНИАН. По словам Бабаева, из общего количества семей 64 семьи проживают в 2 домах возле арсенала, остальные, не имея на то права - в помещении барачного типа. «Есть барак, где проживают люди, которые абсолютно не имеют права там проживать. Как они там очутились, сегодня уже этого не выяснить, потому что живут они там больше 10 лет, - и их тоже нужно отселять», - подчеркнул Бабаев. Он отметил, что сегодня есть 38 свободных квартир, которые может выкупить местная власть, но мэр Лозовой вместе с Лозовской райгосадминистрацией изучают ситуацию на вторичном рынке жилья в Лозовой и прилегающих населенных пунктах, где также, возможно, будет приобретено жилье. Заместитель губернатора, опираясь на слова министра обороны Украины Михаила Ежеля, заверил, что Министерство обороны также будет заниматься вопросом расселения жителей опасной зоны, и все жители в радиусе 500 м от склада боеприпасов будут отселены, несмотря на прописку и право там проживать. Как сообщалось, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 г. Огонь привел к взрывам боеприпасов. По официальной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована.