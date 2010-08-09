В Китае растет число жертв наводнения и оползней

Число жертв, вызванных проливными дождями, оползнями и разливом реки в северо-западной провинции Ганьсу в Китае, увеличилось до 337 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Синьхуа. Сильнейшие дожди в субботу вызвали оползни в горном уезде Чжоуцюй в провинции Ганьсу. Обрушившиеся горные породы разрушили сотни домов в деревнях уезда, а также образовали запруду на местной реке. В результате вода затопила близлежащие населенные пункты. По уточненным данным, из-под завалов извлечены тела 347 погибших. Еще одна тысяча 148 жителей региона пока числятся пропавшими без вести. По данным местного правительства, из-под завалов спасены живыми 1 тысяча 242 человека, эти данные не обновлялись с вечера воскресенья. Уезд Чжоуцюй на реке Байлунцзян со всех сторон окружен горами. По официальным данным, в регионе проживают порядка 135 тысяч человек, около 30% населения - тибетцы. Стихия фактически стерла с лица земли восемь населенных пунктов - шесть деревень и два городка уезда.