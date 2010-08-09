Трубопроводы для подачи воды к базам ВСУ развернут в течение недели

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий Педченко поручил на протяжении текущей недели развернуть трубопроводы для бесперебойной подачи воды к наиболее опасным местам хранения взрывопожароопасных предметов и веществ на арсеналах и базах ВСУ, а также подготовить 7 вертолетов к выполнению заданий по ликвидации пожаров. Об этом Педченко сказал в ходе совещания с руководством Генштаба ВСУ, оперативной группы, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства обороны Украины. «Главное задание - предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Украины», - сказал Педченко. Он также определил дополнительные меры по усилению противопожарной безопасности, организации пропускного режима, усиления охраны на складах, базах, арсеналах. Кроме того, Генштаб наладил тесное взаимодействие с местными органами власти, в областных и районных военных комиссариатах созданы совместные оперативные группы. Педченко в ближайшее время посетит арсеналы, базы и склады ВСУ, которые являются наиболее пожароопасными.