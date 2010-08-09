Российские пенсионеры не переселятся в Севастополь

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий Саратов отрицает, что обсуждал с мэром Москвы Юрием Лужковым во время его недавнего визита в Севастополь программу по переселению в город пенсионеров с Крайнего Севера РФ. Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя соответствующую информацию, появившуюся в СМИ, сообщает УНИАН. «С Юрием Михайловичем Лужковым никаких программ по переселению пенсионеров мы не обсуждали», - утверждает Саратов. Как сообщалось, на прошлой неделе в ряде СМИ, в том числе на телеканале «Независимое телевидение Севастополя», была информация со ссылкой на советника председателя Севастопольской ГГА Игоря Здора о том, Лужков во время визита в Севастополь 25 июля обсуждал с Саратовым проект переселения российских пенсионеров с Крайнего Севера в Крым.