Аллергия на амброзию: факты, симптомы и лечение

Аллергия амброзия / ТСН

Если ваша аллергия усиливается в конце лета или в начале осени, у вас, вероятнее всего, аллергия на амброзию. Амброизия является наиболее распространенным спусковым механизмом для обострения аллергиии. 1 человек из 5 имеет реакцию на это растение.

Факты об амброзии

Аллергия на амброзию проявляется в виде заложенного носа, насморка, чихания и зуда в глазах. Также она может вызвать приступ астмы в особенно тяжелых случаях.

Люди, у которых аллергия на амброзию, реагируют на ее пыльцу. В сезон амброзии одно растение может выпустить в воздух миллиард зерен.

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Для аллергиков хуже всего, когда прохладные ночи, а дни теплые и сухие. При таких климатических условиях амброзия особенно агрессивна.

Ее сезон обычно начинается в начале августа и заканчивается в середине октября. Некоторые исследователи считают, что изменение климата может продлить этот сезон.

Контакт с амброзией

Избежать контакта с этим растением, к сожалению, невозможно. Но есть способы ограничить ее воздействие и снизить риск появления симптомов.

В частности, во время сезона амброзии вы должны:

1. Отслеживать количество пыльцы. Проверяйте ее уровни в интернете и оставайтесь внутри помещения, когда они высоки.

2. Избегать пиковых часов "буйства" амброзии. Ограничьте свое пребывание на улице между 10:00 и 15:00. Выходите на прогулки ранним утром или в более позднее время, ближе к вечеру.

3. Держать окна закрытыми, это касается дома и автомобиля. Использование центрального кондиционера с HEPA-фильтром обеспечит вам прохладу и поможет отфильтровать пыльцу.

4. Переодеваться и мыть руки после того, как вы были на улице. Амброзия может липнуть к коже или одежде.

5. Остерегаться пищевых триггеров. Употребление в пищу продуктов, содержащих белки пыльцы амброзии, может ухудшить симптомы. Возможные триггеры:

Бананы

Дыни

Мед

Семена подсолнечника

Ромашковый чай

6. Не сушить белье снаружи. Она насобирает пыльцу амброзии. Лучше сушить белье дома или в специальной сушке.

Лечение аллергии на амброзию

Дистанцирования от амброзии может быть недостаточно. Чтобы понять, как ее лечить, вам необходимо предпринять несколько шагов.

1. Анализы

Убедитесь, что у вас действительно есть аллергия на амброзию. 2. Лекарства, отпускаемые без рецепта или по рецепту

2. Препараты

Для большинства людей с частыми симптомами назальные стероиды являются лучшим лечением. Если ваши симптомы мягкие, то орального антигистаминного может быть достаточно. Оба препарата, как правило, доступны без рецепта.

Раннее лечение. Если ваш врач говорит, что все в порядке, начните принимать лекарства за 2 недели до начала сезона амброзии. Таким образом, вы можете остановить аллергическую реакцию до ее начала.

3. Вакцинация

Прививки от аллергии, которые могут быть сделаны заранее, до начала аллергического сезона, могут заставить ваше тело развить толерантность к амброзии, чтобы она больше не вызывала аллергическую реакцию. Таблетки для перорального применения, помещенные под язык, содержат экстракты того же типа, что и при уколах от аллергии.