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В США нашли самую хмурую кошку в мире

13 июня 2020, 00:52

На страницу Angry Kitzia в Instagram подписаны почти 80 тысяч человек.

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Киса любит свою хозяйку, но не любит громкие звуки / Instagram

В США нашли преемницу сердитой кошки Grumpy Cat, которая умерла в мае 2019 года. Новою звезду интернета зовут Киса (Kitzia), ее хозяйка - украинка Виктория, которая живет во Флориде.

На страницу Angry Kitzia в Instagram подписаны почти 80 тысяч человек. Ее фото посылают друзьям, чтобы проиллюстрировать, как выглядит утро без кофе, передает ТСН.

"Все началось где-то три года назад. Наши друзья начали приходить к нам в гости и говорить: "О боже, что с вашей кошкой?" – рассказала хозяйка Кисы.

Кошку девушке купил муж, когда она была совсем маленькой и помещалась в ладонь. Киса любит свою хозяйку, но не любит громкие звуки.

"Я могу вечером просто листать Instagram, смотреть какие-то смешные картинки, начинаю громко смеяться, и она подходит, начинает на меня рычать", – рассказала Виктория.

  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram
  • Сердитая кошка Angry Kitzia Instagram

Читайте такжеСеть покорила еще более "озлобленная" наследница Grumpy Cat - фото

Напомним, в Сети пользуется популярностью еще один кот со специфическим выражением мордочки. Благодаря своей внешности кот Джуно (Juno) кажется сердитым - морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. Предположительно пушистик является помесью гималайской и бирманской пород.

Angry Kitzia кошка
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