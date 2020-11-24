Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса

В Британии создали специальную соцсеть для секса / The drum

Британский стартап Killing Kittens, который занимается организацией оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса".

Об этом сообщает британское издание Daily Star. Приложение запущено в честь 15-летия компании.

По словам гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл (Emma Sayle), новый сервис позволит пользователям наслаждаться оргиями в эпоху социального дистанцирования.

"Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens — первая в мире социальная сеть для секса", — заявила она.

Кроме того, в компании сообщают, что разработкой мобильного приложения занимались программисты только женского пола. Они описывают сервис как "оргию в вашем кармане", поскольку он позволяет вступать в интимную связь нескольким людям через Сеть одновременно.

По словам разработчиков, каждый новый пользователь проходит проверку модераторов - для того, чтобы все участники процесса были в максимальной безопасности. Кроме того, приложение было защищено от записи экрана и захвата видео, а также от сохранения конфиденциальной информации другими пользователями

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