"Аж мурашки по коже": Щедрик сыграли в горах Кавказа на старинных инструментах

Украинский Щедрик сыграли по-новому в Азербайджане / Скриншот

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский разместил видео, на котором запечатлен новый вариант исполнения всемирно известного украинского произведения Щедрик – его на старинных инструментах сыграл специально созданный украинско-азербайджанский национальный тандем.

В 2020-м решили, что произведение с высоты Кавказских гор возвестит мир о приближении зимних праздников – это Новый год и Рождество Христово, поделился дипломат в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Каневский отметил, что Щедрик уже более 100 лет путешествует по миру.

"...За это время его слышали как в классическом, так и в рок-исполнении. В этом году наш Щедрик приехал в Азербайджан для того, чтобы прозвучать по-новому с помощью старинных национальных инструментов…", – добавил посол.

Ряд интернет-пользователей расхвалили новое исполнение Щедрика. "На повторе аж мурашки по коже. Какие молодцы, аплодирую", – написала Мария Стюарт. "Очень круто", – считает MrJurkoff. "Спасибо за оригинальное исполнение с гор Кавказа! Уважение!", – поделилась Харчишин Ольга.

Украинский Щедрик сыграли в Азербайджане – опубликовано видео

Ролик был опубликован в четверг, 24 декабряю. За сутки он собрал более 5 тысяч просмотров и свыше 490 лайков.