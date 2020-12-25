"Аж мурашки по коже": Щедрик сыграли в горах Кавказа на старинных инструментах

Видео, на котором запечатлена новая версия исполения Щедрика, за сутки собрало тысячи просмотров.
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский разместил видео, на котором запечатлен новый вариант исполнения всемирно известного украинского произведения Щедрик – его на старинных инструментах сыграл специально созданный украинско-азербайджанский национальный тандем.
В 2020-м решили, что произведение с высоты Кавказских гор возвестит мир о приближении зимних праздников – это Новый год и Рождество Христово, поделился дипломат в видео, размещенном на его канале в YouTube.
Каневский отметил, что Щедрик уже более 100 лет путешествует по миру.
"...За это время его слышали как в классическом, так и в рок-исполнении. В этом году наш Щедрик приехал в Азербайджан для того, чтобы прозвучать по-новому с помощью старинных национальных инструментов…", – добавил посол.
Ряд интернет-пользователей расхвалили новое исполнение Щедрика. "На повторе аж мурашки по коже. Какие молодцы, аплодирую", – написала Мария Стюарт. "Очень круто", – считает MrJurkoff. "Спасибо за оригинальное исполнение с гор Кавказа! Уважение!", – поделилась Харчишин Ольга.
Украинский Щедрик сыграли в Азербайджане – опубликовано видео
Ролик был опубликован в четверг, 24 декабряю. За сутки он собрал более 5 тысяч просмотров и свыше 490 лайков.
- Справка. Украинский композитор Николай Леонтович создал обработку украинской народной песни для хора Щедрик, она получила всемирную известность.
- Леонтович родился 13 декабря 1877 года на территории нынешней Винницкой области Украины, а скончался 23 января 1921-го, пишет Википедия.