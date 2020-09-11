Без электроники, но с упражнениями: 5 способов укрепить отношения

Брак - это сложно и требует много работы. / Pixabay

Пары, которые намеренно используют свободное время с умом, выключают на ночь телевизор и работают над созданием большей близости со своим партнером, делают правильно.

Содержательный разговор, совместная работа над проектами по дому, совместное приготовление еды, игры и интимные романтические связи - все это способы использовать это время на благо ваших отношений.

Брак - это сложно и требует много работы. Никто по своей сути не знает, как быть отличным супругом, значимым другом; нужны годы, чтобы научиться строить успешные отношения. Вы не сможете понять, сможете ли вы процветать как пара, пока не изучите инструменты для создания счастливых отношений.

Вот пять советов, как укрепить отношения со второй половинкой:

Научитесь обрабатывать свои чувства

Пары должны поговорить о своих чувствах в это трудное время. Не менее важно, если не более важно, подтверждать опыт и чувства друг друга. Иногда людям просто нужно пространство, чтобы обработать свои эмоции, прежде чем они смогут полностью перейти через них на другую сторону.

Ведите содержательные разговоры

Пары должны постараться найти время для содержательного разговора, даже если это всего 10 минут в день. Говорить не только о повседневных задачах, которые необходимо выполнить. Задавайте друг другу вопросы о своем детстве, ваших нынешних целях, а также надеждах и мечтах на будущее. Многие пары обнаруживают, что даже после десятилетий совместной жизни есть еще вещи, которые можно открыть для себя, что расширит ваши знания друг о друге.

Найдите время для упражнений

Упражнения, как вместе, так и в одиночку, чрезвычайно полезны для улучшения химического состава мозга и снятия стресса. Выделение время на прогулку вне дома, когда это возможно, позволит парам сменить обстановку, в которой они так нуждаются. Даже если вы просто толкаете коляску или ведете с собой собак, прогулка - это простое занятие, которое дает парам возможность двигаться вместе и снова общаться посредством непрерывного разговора.

Отдохните от электроники

Постоянное наличие экрана перед лицом не обеспечивает качественного межличностного общения. Выделение пары часов в сутки или дня в неделю на отсутствие технологий действительно заставляет пары уделять друг другу приоритетное внимание и больше практиковаться в общении лицом к лицу. Это дает разуму отдохнуть и заставляет нас найти способы намеренно восстановить связь с нашим значимым другом.

Будьте помощником своему партнеру

Ежедневно спрашивая: "Чем я могу вам помочь сегодня?" - это простой способ убедиться, что вы активно работаете над удовлетворением потребностей своего партнера. Будь то долгие объятия, помощь со стиркой, выслушивание или помощь с детьми, проверка на неотложные потребности вашего партнера - это способ внести "депозит" в ваш банк любви. Многие консультанты по парам заметили резкий рост числа пар, которые сейчас ищут терапию и коучинг. Если вы испытываете трудности, вам следует обратиться к компетентному, квалифицированному специалисту. Найдите время, чтобы связаться с кем-то, кто может помочь вам преподать уроки, которые помогут сделать вашу романтическую жизнь более счастливой и полноценной.