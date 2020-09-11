УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Без электроники, но с упражнениями: 5 способов укрепить отношения

11 сентября 2020, 21:31

Брак - это сложно и требует много работы.

Отношения
Брак - это сложно и требует много работы. / Pixabay

Пары, которые намеренно используют свободное время с умом, выключают на ночь телевизор и работают над созданием большей близости со своим партнером, делают правильно.

Содержательный разговор, совместная работа над проектами по дому, совместное приготовление еды, игры и интимные романтические связи - все это способы использовать это время на благо ваших отношений.

Брак - это сложно и требует много работы. Никто по своей сути не знает, как быть отличным супругом, значимым другом; нужны годы, чтобы научиться строить успешные отношения. Вы не сможете понять, сможете ли вы процветать как пара, пока не изучите инструменты для создания счастливых отношений.

Вот пять советов, как укрепить отношения со второй половинкой:

Научитесь обрабатывать свои чувства

Пары должны поговорить о своих чувствах в это трудное время. Не менее важно, если не более важно, подтверждать опыт и чувства друг друга. Иногда людям просто нужно пространство, чтобы обработать свои эмоции, прежде чем они смогут полностью перейти через них на другую сторону.

Ведите содержательные разговоры

Пары должны постараться найти время для содержательного разговора, даже если это всего 10 минут в день. Говорить не только о повседневных задачах, которые необходимо выполнить. Задавайте друг другу вопросы о своем детстве, ваших нынешних целях, а также надеждах и мечтах на будущее. Многие пары обнаруживают, что даже после десятилетий совместной жизни есть еще вещи, которые можно открыть для себя, что расширит ваши знания друг о друге.

Найдите время для упражнений

Упражнения, как вместе, так и в одиночку, чрезвычайно полезны для улучшения химического состава мозга и снятия стресса. Выделение время на прогулку вне дома, когда это возможно, позволит парам сменить обстановку, в которой они так нуждаются. Даже если вы просто толкаете коляску или ведете с собой собак, прогулка - это простое занятие, которое дает парам возможность двигаться вместе и снова общаться посредством непрерывного разговора.

Отдохните от электроники

Постоянное наличие экрана перед лицом не обеспечивает качественного межличностного общения. Выделение пары часов в сутки или дня в неделю на отсутствие технологий действительно заставляет пары уделять друг другу приоритетное внимание и больше практиковаться в общении лицом к лицу. Это дает разуму отдохнуть и заставляет нас найти способы намеренно восстановить связь с нашим значимым другом.

Будьте помощником своему партнеру

Ежедневно спрашивая: "Чем я могу вам помочь сегодня?" - это простой способ убедиться, что вы активно работаете над удовлетворением потребностей своего партнера. Будь то долгие объятия, помощь со стиркой, выслушивание или помощь с детьми, проверка на неотложные потребности вашего партнера - это способ внести "депозит" в ваш банк любви. Многие консультанты по парам заметили резкий рост числа пар, которые сейчас ищут терапию и коучинг. Если вы испытываете трудности, вам следует обратиться к компетентному, квалифицированному специалисту. Найдите время, чтобы связаться с кем-то, кто может помочь вам преподать уроки, которые помогут сделать вашу романтическую жизнь более счастливой и полноценной.

отношения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:48
В Крыму потерпел фиаско фестиваль, сменивший КаZантип
21:45
Сексуальные звуки: что любят слышать люди во время секса Видео
21:35
Появились версии наказания адвоката Ефремова за нарушения в суде
21:34
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек Видео
21:31
Без электроники, но с упражнениями: 5 способов укрепить отношения Видео
20:59
Астропсихолог назвала угрозы выходных: к чему готовиться
20:57
Иммунолог поведал, для кого смертельно опасна вакцина от Covid-19 Видео
20:44
В Украине снижается смертность от коронавируса Видео
20:32
Крик 2022 - назвали дату выхода и актерский состав фильма Видео
20:24
В Беларуси утверждают, что не досматривали авто посла Украины: озвучили свою версию Видео
20:10
Кравчук назвал истинную причину отмены инспекции вблизи Шумов
20:05
Трибунал за дефицит воды: в Крыму обвинили Украину в терроризме
19:59
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
19:44
В школу и на работу - только с прививками: чем опасен новый законопроект
19:40
"Божественное удовольствие": Папа Римский ошарашил заявлением о сексе
19:34
Sad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv Видео
19:30
Кровавое ДТП под Киевом: полиция задержала водителя грузовика
19:25
В Киеве днем обстреляли маршрутку с людьми Видео
19:24
Назначена дата суда по делу тещи Притулы, сбившей мать с ребенком
19:03
Кравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу
19:00
"Народ отверг режим": США и ЕС обсуждают жесткие санкции против Беларуси
18:37
Визит Дуды в Украину: Зеленский просит восстановить могилу УПА
18:28
Адвокат Михаила Ефремова сделал публичное признание
18:13
В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина
17:47
Укрзализныця закрыла продажу билетов с шести станций: откуда не смогут уехать пассажиры Видео
17:42
Компания из США отказалась поставлять в Украину сжиженный газ
17:39
Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис Видео
17:38
Пацаны 2020: сеть попала короткометражка про 2 сезон Видео
17:13
Врачи назвали диету, улучшающую качество спермы Видео
17:13
В МВФ рассказали, как и почему решили наказать власти Беларуси
17:00
Комаровский предупредил, какие болезни провоцирует сахар Видео
16:41
Запрет смягчения карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры Видео
16:33
Как улучшить качество сна с помощью еды: определены лучшие продукты Видео
16:27
В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах: Симоньян рассказала детали
15:57
"Дипломатическая война": как досматривали авто посла Украины на границе Беларуси Видео
15:27
Угроза возвращения жесткого карантина: стало известно о планах Кабмина Видео
15:25
В СНБО рассказали, как сильно увеличат бюджет на украинскую армию
15:17
Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят Видео
14:59
Назван самый оптимальный завтрак: что приготовить Видео
14:56
Степанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19 Видео
14:56
Омега-3: названы доказанные преимущества для здоровья Видео
14:38
Ляшко рассказал, какой в Украине разрабатывают тест на коронавирус Видео
14:21
Украинцев ждет повышение тарифов на отопление: на сколько вырастет цена Видео
14:00
Астролог назвала неудачников начала октября Видео
13:33
Киеву на выходные спрогнозированы "погодные приятности" Видео
13:31
Что известно о визите Лукашенко к Путину: в Кремле раскрыли детали Видео
13:20
Вакарчук высказался о скандальном концерте на День Независимости Видео
12:57
"Тяжелая операция, медикаментозный сон": Сенцов сказал, что удалили у избитого Балуха Видео
12:53
Netflix создает украинскую версию - когда выйдут обновления
12:51
В Украине изменили список стран "зеленой" и "красной" зон: что поменялось Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять