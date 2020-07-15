УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Безопасно ли пить воду из-под крана

Покупка воды в бутлях и установка фильтров - популярное явление для Украины. Но что с теми, кто отвергает эту возможность? Экспертиза показала, безопасно ли пить воду из канализации.

15 июля 2020, 19:20
вода
Безопасно ли пить воду из-под крана / УНИАН

Вопрос цены воды в Украине актуален. Не все украинцы покупают бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

Часто в хозяйстве просто используют из-под крана, адже не фильтруя, и лишь иногда отстаивая. В интернете можно встретить видео, где люди показывают, что вода из их крана течет коричневого цвета. Безопасно ли пить такую жидкость? Проект Тайный агент, который показывает Новый канал, обратился за советом эксперта.

Агент Кристина Пасечник проверила качество питьевой воды в разных регионах Украины, и даже отправила некоторые пробы на анализ.

"По закону, жидкость из крана предназначена для употребления человеком. Чтобы убедиться, безопасно ли ее пить, мы провели эксперимент. Взяли воду из кранов Харькова, Тернополя, Черноморска и Киева, и отдали на анализы", – говорит агент.Читайте также"Черные от грязи": раскрыли условия работы доставки воды в Днепре

В лаборатории жидкость оценивали по трем показателям, которые влияют на ее качество.

"Определяли остаток хлора, уровень жесткости и наличие солей. Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко пояснила нам показатели результатов. Оказалось, что в Тернополе вода хорошо очищена и течет по исправным трубам. Показатели черноморской воды тоже в норме", – говорит журналистка.

А вот показатели из водопровода городов-миллионников Киева и Харькова не порадовали результатами экспертизы.

В жидкости из киевского водопровода был обнаружен остаток хлора. По словам эксперта, если ежедневно ее употреблять, то могут возникать аллергические реакции. Комплексный показатель харьковской воды указывает на то, что она опасна – может снижать иммунитет человека.

Новый выпуск расследований Тайный агент, выйдет на Новом канале 25 июля в 7:50.

новости шоу бизнеса вода эксперт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

19:31
Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько
19:20
Безопасно ли пить воду из-под крана
19:20
У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси
19:08
Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр
18:56
США ударили новыми санкциями по Северному потоку-2
18:33
"Пуська, а что сзади плавает?": Дорофеева завела пикантным фото Фото
18:27
Карантин в Украине могут продлевать до конца весны 2021 года: в Киеве назвали причину Видео
18:23
Что посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix
18:14
Опрос показал крушение рейтинга Зеленского
18:05
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить Видео
17:38
Канье Уэст передумал идти в президенты
17:26
Почему не уходит вес: 7 главных причин
17:25
"Океан любви": астролог сказала, кто влюбится в нового знакомого
17:24
Полынь: польза и побочные действия для здоровья
17:23
Путин и Меркель пожаловались друг другу на Украину
17:16
"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 125 и 126 серии 15-07-2020 Видео
16:30
Офицер ВСУ назвал два пути достижения мира в Украине
16:18
Хеллстром - дата выхода, актеры и список серий
16:01
Лепота: синоптик обещает украинцам прекрасную погоду Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять