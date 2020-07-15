Безопасно ли пить воду из-под крана / УНИАН

Вопрос цены воды в Украине актуален. Не все украинцы покупают бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

Часто в хозяйстве просто используют из-под крана, адже не фильтруя, и лишь иногда отстаивая. В интернете можно встретить видео, где люди показывают, что вода из их крана течет коричневого цвета. Безопасно ли пить такую жидкость? Проект Тайный агент, который показывает Новый канал, обратился за советом эксперта.

Агент Кристина Пасечник проверила качество питьевой воды в разных регионах Украины, и даже отправила некоторые пробы на анализ.

"По закону, жидкость из крана предназначена для употребления человеком. Чтобы убедиться, безопасно ли ее пить, мы провели эксперимент. Взяли воду из кранов Харькова, Тернополя, Черноморска и Киева, и отдали на анализы", – говорит агент.Читайте также"Черные от грязи": раскрыли условия работы доставки воды в Днепре

В лаборатории жидкость оценивали по трем показателям, которые влияют на ее качество.

"Определяли остаток хлора, уровень жесткости и наличие солей. Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко пояснила нам показатели результатов. Оказалось, что в Тернополе вода хорошо очищена и течет по исправным трубам. Показатели черноморской воды тоже в норме", – говорит журналистка.

А вот показатели из водопровода городов-миллионников Киева и Харькова не порадовали результатами экспертизы.

В жидкости из киевского водопровода был обнаружен остаток хлора. По словам эксперта, если ежедневно ее употреблять, то могут возникать аллергические реакции. Комплексный показатель харьковской воды указывает на то, что она опасна – может снижать иммунитет человека.

Новый выпуск расследований Тайный агент, выйдет на Новом канале 25 июля в 7:50.