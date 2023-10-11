Блогерша поделилась идеальным напитком, который поможет сбросить вес и улучшить кожу

Блогерша Кармен Батрес поделилась простым рецептом напитка, который, по ее словам, помогает людям обратить вспять возраст, способствует снижению веса и придает коже сияния.
Более того, Кармен Батрес сказала, что для ее смеси требуется только один ингредиент.
Фитнес-блогерша известна в TikTok своими дельными советами по соблюдению диеты и поддержанию здоровья.
Ежедневное употребление этого напитка в свой рацион полностью изменило жизнь девушки. Например, благодаря напитку цвет ее кожи изменился с бледного на сияющий.
"Я изменила свой бледный цвет лица на золотистое сияние с помощью морковного сока. Это определенно изменило мою жизнь", - сказала она в видео на TikTok.
Кармен Батрес готовит витаминный напиток для занятий в зале - смотрите видео:
@calibabyoficial
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Она объяснила, что морковный сок содержит питательные вещества, которые могут улучшить кожу, волосы, ногти и общее самочувствие.
"В морковном соке много витаминов. Витамин А борется со всем, что связано со старением. Это кожа, волосы, ногти, выработка коллагена. Витамин С борется с раковыми клетками. В нем есть витамин К. Он поможет вам на пути к снижению веса и очистит вас от паразитов", - ответила Батрес.
Чем полезен морковный сок
Морковный сок обладает множеством преимуществ: в одном стакане содержится около 800% рекомендуемой дневной нормы витамина А и около 16 мг бета-каротина, что более чем достаточно для удовлетворения вашей ежедневной потребности.
Он также может улучшить здоровье сердца, защитить печень, улучшить здоровье кожи и здоровье глаз.
Раньше Главред рассказывал, почему нужно пить морковный сок.
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