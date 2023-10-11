Блогерша поделилась идеальным напитком, который поможет сбросить вес и улучшить кожу

Не хватает энергии, а после работы приходите домой "убиты"? Этот напиток прибавит вам немного сил, а еще положительно скажется на коже.

https://glavred.info/life/blogersha-podelilas-idealnym-napitkom-kotoryy-pomozhet-skinut-ves-i-uluchshit-kozhu-10507264.html Ссылка скопирована

Фитнес-тренерша показала свой любимый напиток, который поможет быстро сбросить вес / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Блогерша Кармен Батрес поделилась простым рецептом напитка, который, по ее словам, помогает людям обратить вспять возраст, способствует снижению веса и придает коже сияния.

Более того, Кармен Батрес сказала, что для ее смеси требуется только один ингредиент.

Фитнес-блогерша известна в TikTok своими дельными советами по соблюдению диеты и поддержанию здоровья.

видео дня

Ежедневное употребление этого напитка в свой рацион полностью изменило жизнь девушки. Например, благодаря напитку цвет ее кожи изменился с бледного на сияющий.

"Я изменила свой бледный цвет лица на золотистое сияние с помощью морковного сока. Это определенно изменило мою жизнь", - сказала она в видео на TikTok.

Кармен Батрес готовит витаминный напиток для занятий в зале - смотрите видео:

@calibabyoficial It’s called the Golden Glow for a reason ?? start you 7 day challenge today! Link in bio ?? ♬ Apaga La Luz - Cali Baby

Она объяснила, что морковный сок содержит питательные вещества, которые могут улучшить кожу, волосы, ногти и общее самочувствие.

"В морковном соке много витаминов. Витамин А борется со всем, что связано со старением. Это кожа, волосы, ногти, выработка коллагена. Витамин С борется с раковыми клетками. В нем есть витамин К. Он поможет вам на пути к снижению веса и очистит вас от паразитов", - ответила Батрес.

Чем полезен морковный сок

Морковный сок обладает множеством преимуществ: в одном стакане содержится около 800% рекомендуемой дневной нормы витамина А и около 16 мг бета-каротина, что более чем достаточно для удовлетворения вашей ежедневной потребности.

Он также может улучшить здоровье сердца, защитить печень, улучшить здоровье кожи и здоровье глаз.

Раньше Главред рассказывал, почему нужно пить морковный сок.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.