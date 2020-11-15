Богохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церкви

Андреевская церковь / УНИАН

В центре Киева, на боковом крыльце Андреевской церкви, две обнаженные девушки снялись в видеоролике.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews в воскресенье, 15 ноября нынешнего года. В тексте говорится, что голые девушки прогуливались возле стен церкви на Андреевском. А оператор снимал на камеру их обнаженный перформанс.

К слову, на данный момент одну из главных достопримечательностей Киева, Андреевскую церковь по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли, УПЦ передала Константинопольскому патриархату за получение Томоса еще в 2018 году. Однако объект параллельно остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".

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Напомним, ранее Главред сообщал: