Богохульницы - голые девушки сняли видео возле Андреевской церкви

Среди бела дня две обнаженные девушки устроили эротический перформанс.
В центре Киева, на боковом крыльце Андреевской церкви, две обнаженные девушки снялись в видеоролике.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews в воскресенье, 15 ноября нынешнего года. В тексте говорится, что голые девушки прогуливались возле стен церкви на Андреевском. А оператор снимал на камеру их обнаженный перформанс.
К слову, на данный момент одну из главных достопримечательностей Киева, Андреевскую церковь по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли, УПЦ передала Константинопольскому патриархату за получение Томоса еще в 2018 году. Однако объект параллельно остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 19 октября поезд маршрутом Киев-Львов пришлось остановить из-за двух неадекватных девушек.
- Они в нетрезвом состоянии продолжали употреблять спиртное, курить сигареты и бегали по вагону без одежды.
- Позднее в Киеве в районе станции метро Харьковская ("зеленая" ветка) на улице прохожий заснял на камеру смартфона абсолютно голого мужчину.
Автор: Дмитрий Видоменко