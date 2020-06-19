УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Боль в ухе: причины, сипмтомы и лечение

Боль в ухе может поразить одно или оба уха, но в большинстве случаев вызывает проблемы с одним.

19 июня 2020, 10:53
1592552256-6784.jpg
Боль в ухе может поразить одно или оба уха, но в большинстве случаев вызывает проблемы с одним.jpg

Боль в ухе обычно возникает у детей, но может встречаться и у взрослых. Боль в ухе может поразить одно или оба уха, но в большинстве случаев вызывает проблемы с одним. Боль может быть постоянной или приходить и уходить, она может быть тупой, острой или жгучей.

Если у вас инфекция уха, то также может возникнуть лихорадка и временная потеря слуха. Маленькие дети с ушными инфекциями обычно суетливы и раздражительны. Они также могут тянуть или тереть уши.

Мы расскажем о других симптомах, причинах, методах лечения и многом другом.

Все о боли в ухе

Симптомы боли в ухе

Ушная боль может развиться из-за ушных инфекций или травм. Симптомы у взрослых включают в себя:

Боль в ушах

Нарушение слуха

Выделение жидкости из уха

У детей еще добавляется затруднение реагирование на звуки, высокая температура, ощущение распирания в ухе, трудности со сном, плач или раздражительность, головная боль, потеря аппетита.

Общие причины боли в ухе

Травма, инфекция и раздражения могут вызвать боль в ухе. Она возникает не только в ухе, а и может ощущаться в челюсти.

Ушные инфекции

Ушные инфекции являются частой причиной боли в ушах. Ушные инфекции могут возникать в наружном, среднем и внутреннем ухе.

Инфекция наружного уха может быть вызвана попаданием воды, ношением слуховых аппаратов или наушников, которые повреждают кожу внутри слухового прохода, или введением ватных тампонов или пальцев в ушной канал.

Кожа в ушном канале, которая поцарапана или раздражена, может привести к инфекции. Вода размягчает кожу в ушном канале, что может создать питательную среду для бактерий.

Инфекция среднего уха может быть вызвана инфекциями дыхательных путей. Накопление жидкости за ушными барабанами, вызванное этими инфекциями, может привести к размножению бактерий.

Лабиринтит - это заболевание внутреннего уха, которое иногда вызывается вирусными или бактериальными инфекциями от респираторных заболеваний.

Другие распространенные причины боли в ухе

  • Изменение давления, например, при полете на самолете
  • Скопление ушной серы
  • Посторонний предмет в ухе
  • Воспаление горла
  • Синусовая инфекция
  • Шампунь или вода, попавшие в ухо
  • Использование ватных тампонов
  • Синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
  • Перфорированная барабанная перепонка
  • Артрит, влияющий на челюсть
  • Инфицированный зуб
  • Пораженный зуб
  • Экзема в слуховом проходе
  • Невралгия тройничного нерва (хроническая боль лицевого нерва)

Лечение боли в ухе дома

Вы можете сделать несколько вещей домашних условиях, чтобы уменьшить боль в ухе. Попробуйте эти варианты, чтобы ослабить ее:

  • Избегайте промокания уха.
  • Сядьте прямо, чтобы облегчить давление в ушах.
  • Используйте безрецептурные ушные капли или примите безрецептурные обезболивающие.
  • Жуйте жвачку, она снимет давление.
  • Накормите малыша, чтобы помочь ослабить давление на уши.

Врачебный уход за ухом

Если у вас инфекция уха, ваш врач назначит вам оральные антибиотики или ушные капли. В некоторых случаях они назначат оба лекарства.

Не прекращайте прием лекарств, когда ваши симптомы улучшатся. Важно, чтобы вы полностью выполнили все предписания, чтобы инфекция полностью прошла.

Если накопление ушной серы вызывает боль в ухе, вам могут назначить ушные смягчающие капли. Они могут привести к тому, что серная пробка выпадет сама по себе. Ваш врач может также смыть воск, используя процесс, называемый промыванием уха, или он может использовать отсасывающее устройство для удаления воска.

Когда обратиться к врачу

Если у вас или вашего ребенка высокая температура, немедленно обратитесь к врачу. Для младенца срочно обратитесь за медицинской помощью при температуре выше 38ºC.

Вам также следует немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете сильную боль, которая внезапно прекращается. Это может быть признаком разрыва барабанной перепонки.

Вы должны также следить за другими симптомами. Если появляется какой-либо из следующих симптомов, запишитесь на прием к врачу:

  • Сильная боль в ухе
  • Головокружение
  • Сильная головная боль
  • Отек вокруг уха
  • Понижение мышц лица
  • Кровь или гной, стекающий из уха

Вам также следует записаться на прием к врачу, если боль в ухе ухудшается или не улучшается в течение 24–48 часов.

ухо боль болезнь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:24
В Минздраве оценили возможность закрытия метро в Киеве
10:53
Боль в ухе: причины, сипмтомы и лечение
10:45
В Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам
10:39
В ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко
10:32
Как обезопасить себя в общественном бассейне
10:20
"Потеря градуса": Киев зальет дождями – синоптик Видео
10:17
Как правильно собираться на пикник - список от Юлии Панковой
10:03
В МОЗ будут иницировать усиление контроля за соблюдением карантина Видео
09:59
Дания снова поглумилась над "великим стратегом" Путиным мнение
09:47
Западные СМИ узнали, как Путина берегут от Covid-19: в Кремле отреагировали
09:37
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
09:19
"Такая сексуальная": Даша Астафьева показала соблазнительный бюст - фото
09:15
В МОЗ объяснили, где украинцам можно не носить маску Видео
08:56
Коронавирус в Украине на 19 июня: установлен новый антирекорд Видео
08:42
Путин во главе России - главный гарант будущего вторжения в Украину мнение
08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
08:01
Ученые рассказали об опасности для бессимптомных больных коронавирусом
07:30
Застреливший в США афроамериканца коп сдался властям
06:51
Что общего между Байденом, Порошенко и Шарием мнение
06:35
"Огромная сила": астролог сказала, на что влияет солнечное затмение 21 июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять