Боль в ухе: причины, сипмтомы и лечение

Боль в ухе может поразить одно или оба уха, но в большинстве случаев вызывает проблемы с одним.jpg

Боль в ухе обычно возникает у детей, но может встречаться и у взрослых. Боль в ухе может поразить одно или оба уха, но в большинстве случаев вызывает проблемы с одним. Боль может быть постоянной или приходить и уходить, она может быть тупой, острой или жгучей.

Если у вас инфекция уха, то также может возникнуть лихорадка и временная потеря слуха. Маленькие дети с ушными инфекциями обычно суетливы и раздражительны. Они также могут тянуть или тереть уши.

Мы расскажем о других симптомах, причинах, методах лечения и многом другом.

Все о боли в ухе

Ушная боль может развиться из-за ушных инфекций или травм. Симптомы у взрослых включают в себя:

Боль в ушах

Нарушение слуха

Выделение жидкости из уха

У детей еще добавляется затруднение реагирование на звуки, высокая температура, ощущение распирания в ухе, трудности со сном, плач или раздражительность, головная боль, потеря аппетита.

Травма, инфекция и раздражения могут вызвать боль в ухе. Она возникает не только в ухе, а и может ощущаться в челюсти.

Ушные инфекции

Ушные инфекции являются частой причиной боли в ушах. Ушные инфекции могут возникать в наружном, среднем и внутреннем ухе.

Инфекция наружного уха может быть вызвана попаданием воды, ношением слуховых аппаратов или наушников, которые повреждают кожу внутри слухового прохода, или введением ватных тампонов или пальцев в ушной канал.

Кожа в ушном канале, которая поцарапана или раздражена, может привести к инфекции. Вода размягчает кожу в ушном канале, что может создать питательную среду для бактерий.

Инфекция среднего уха может быть вызвана инфекциями дыхательных путей. Накопление жидкости за ушными барабанами, вызванное этими инфекциями, может привести к размножению бактерий.

Лабиринтит - это заболевание внутреннего уха, которое иногда вызывается вирусными или бактериальными инфекциями от респираторных заболеваний.

Изменение давления, например, при полете на самолете

Скопление ушной серы

Посторонний предмет в ухе

Воспаление горла

Синусовая инфекция

Шампунь или вода, попавшие в ухо

Использование ватных тампонов

Синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Перфорированная барабанная перепонка

Артрит, влияющий на челюсть

Инфицированный зуб

Пораженный зуб

Экзема в слуховом проходе

Невралгия тройничного нерва (хроническая боль лицевого нерва)

Вы можете сделать несколько вещей домашних условиях, чтобы уменьшить боль в ухе. Попробуйте эти варианты, чтобы ослабить ее:

Избегайте промокания уха.

Сядьте прямо, чтобы облегчить давление в ушах.

Используйте безрецептурные ушные капли или примите безрецептурные обезболивающие.

Жуйте жвачку, она снимет давление.

Накормите малыша, чтобы помочь ослабить давление на уши.

Если у вас инфекция уха, ваш врач назначит вам оральные антибиотики или ушные капли. В некоторых случаях они назначат оба лекарства.

Не прекращайте прием лекарств, когда ваши симптомы улучшатся. Важно, чтобы вы полностью выполнили все предписания, чтобы инфекция полностью прошла.

Если накопление ушной серы вызывает боль в ухе, вам могут назначить ушные смягчающие капли. Они могут привести к тому, что серная пробка выпадет сама по себе. Ваш врач может также смыть воск, используя процесс, называемый промыванием уха, или он может использовать отсасывающее устройство для удаления воска.

Если у вас или вашего ребенка высокая температура, немедленно обратитесь к врачу. Для младенца срочно обратитесь за медицинской помощью при температуре выше 38ºC.

Вам также следует немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете сильную боль, которая внезапно прекращается. Это может быть признаком разрыва барабанной перепонки.

Вы должны также следить за другими симптомами. Если появляется какой-либо из следующих симптомов, запишитесь на прием к врачу:

Сильная боль в ухе

Головокружение

Сильная головная боль

Отек вокруг уха

Понижение мышц лица

Кровь или гной, стекающий из уха

Вам также следует записаться на прием к врачу, если боль в ухе ухудшается или не улучшается в течение 24–48 часов.