Боль в желудке: когда нужно идти к врачу

Боль в желудке не редкость для жителей Украины.jpg

Боль в желудке не редкость для жителей Украины, страны, где многие ведут напряженную жизнь, нерегулярно питаются, употребляют алкоголь и не имеют правильных пищевых привычек. Но что такое боль в желудке и когда следует обратиться к врачу?

"Желудочная боль обычно используется для описания боли или дискомфорта в верхней части живота. Другие симптомы обычно включают изжогу, вздутие живота, отрыжку и тошноту", - говорят врачи из отделения гастроэнтерологии и гепатологии Сингапурской больницы общего профиля.

Основные заболевания желудка

Когда у пациента появляется боль в желудке, врачи сначала попытаются исключить такие органические причины, как язва, воспаление и рак. Если анализы в норме и нет органических причин, боль в желудке называется неязвенной диспепсией.

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"Неязвенная диспепсия, также известная как функциональная диспепсия, на самом деле является причиной большинства болей в желудке", - говорят врачи. Само слово "диспепсия" относится к наличию постоянной или периодической боли или дискомфорта в центре верхней части живота.

Симптомы

У пациентов с этим заболеванием могут выявляться такие симптомы, как: боль и чувство жжения в эпигастрии, вздутие живота, отрыжка, тошнота, рвота, общая слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности.

Причины

Хотя неязвенная диспепсия не имеет четкой причины, врачи связывают ее со стрессом.

Язвенная болезнь являет собой дефект во внутреннем слое стенки желудка или двенадцатиперстной кишки (место, где тонкая кишка соединяется с желудком).

Большинство пептических язв связано с инфекцией Хеликобастер пилори (H. pylori), а также с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин и другие обезболивающие средства.

Инфекция H. pylori может быть исключена с помощью анализа крови, анализа мочи, кала или анализов, проводимых во время эндоскопии.

Симптомы

Среди симптомов заболевания: боли после еды, боли ,натощак, рвота, тошнота, кислая отрыжка, вздутие.

Причины

Появлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки способствует стресс, повышеная кислотность желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, плохой режим питания, курение, крепкий алкоголь и генетическая предрасположенность.

Это хроническое заболевание, при котором желудочная кислота или желчь попадают обратно в пищеварительный тракт (пищевод), раздражая слизистую оболочку.

Чтобы исключить ГЭРБ, ваш врач может рекомендовать эндоскопию. В этом исследовании тонкая трубка с крошечной камерой пропускается через рот для исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Причины

Снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера и способности пищевода к самоочищению, нарушения опорожнения желудка, повреждающие свойства рефлюктата, то есть содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки, забрасываемого в пищевод.

Симптомы

Изжога, кислая отрыжка, загрудинная боль, кашель, одышка, охриплость голоса, быстрое насыщение, тошнота, рвота.

Желчные камни обычно не вызывают никаких признаков или симптомов. Однако воспаление желчного пузыря или закупорка желчного протока может привести к сильным болям в животе. Иногда камни в желчном пузыре сами по себе могут вызывать боль без значительного воспаления желчного пузыря или закупорки желчного протока.

Ультразвуковое сканирование и компьютерная томография могут помочь выявить наличие камней в желчном пузыре.

Симптомы

К симптомам относят горечь во рту, особенно по утрам, тошнота и рвота, не приносящая облегчения, отрыжка, метеоризм, нарушение стула.

Причины

Переедание, неправильный режим питания, злоупотребление алкоголем, ожирение, застой желчи, стрессы, эндокринные заболевания.

Рак может быть исключен во время эндоскопии, так как небольшие образцы ткани могут быть получены и проверены на наличие раковых клеток. Кроме того, может быть рекомендовано рентгенологическое исследование.

Рвота кровью или обморок, черный стул (указывает на кровотечение)

Постояная рвота после еды

Необъяснимая потеря веса

Сильная, мучительная боль в верхней части живота

Кроме того, вам следует проконсультироваться с врачом, если ваши симптомы появились недавно и внезапно.