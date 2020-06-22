Болит поджелудочная: болезни, симптомы, диагностика

Есть несколько методов обследования поджелудочной/Andrea Piscadino.jpg

Существует множество заболеваний поджелудочной железы, включая острый панкреатит, хронический панкреатит, наследственный панкреатит и рак поджелудочной железы.

Оценка заболеваний поджелудочной железы может быть сложной из-за трудной доступности поджелудочной железы. Есть несколько методов обследования поджелудочной. Начальные тесты включают физическое обследование, которое является трудным, так как поджелудочная железа находится глубоко в животе около позвоночника.

Анализы крови часто помогают определить, связана ли поджелудочная железа с определенным симптомом, но они также не являются единственным методом постановки диагноза.

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Поджелудочная

Лучшим способом диагностировать проблемы с поджелудочной, являются рентгенологические тесты, которые могут помочь оценить структуру поджелудочной железы.

Компьютерная томография

Эндоскопическое ультразвуковое исследование

МРТ

Тесты для оценки протоков поджелудочной железы включают ERCP (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) и MRCP (магнитно-резонансная холангиопанкреатография). Есть также случаи, когда хирургическое исследование является единственным способом подтвердить диагноз заболевания поджелудочной железы.

Острый панкреатит является внезапным приступом, вызывающим воспаление поджелудочной железы, и обычно связан с сильной болью в верхней части живота. Боль может быть сильной и длиться несколько дней. Другие симптомы острого панкреатита включают тошноту, рвоту, диарею, вздутие живота и лихорадку.

Наиболее частой причиной острого панкреатита являются камни в желчном пузыре. Другие причины включают хроническое употребление алкоголя, наследственные заболевания, травмы, лекарства, инфекции, электролитные нарушения, высокий уровень липидов, гормональные нарушения или другие неизвестные причины. Лечение обычно поддерживающее медикаментами. Большинство пациентов с острым панкреатитом полностью выздоравливают.

Хронический панкреатит является прогрессирующим заболеванием, связанным с разрушением поджелудочной железы. Заболевание чаще встречается у мужчин и обычно развивается у людей в возрасте от 30 до 40 лет. Первоначально хронический панкреатит можно спутать с острым панкреатитом, потому что симптомы у этих заболеваний похожи. Наиболее распространенными симптомами являются боль в верхней части живота и диарея. Поскольку болезнь хронической, у пациентов может развиться недоедание и потеря веса. Если поджелудочная железа разрушается на последних стадиях заболевания, у пациентов может развиться сахарный диабет.

Наиболее распространенной причиной хронического панкреатита является хроническое употребление алкоголя. Дополнительные причины включают муковисцидоз и другие наследственные нарушения поджелудочной железы. Для значительного процента пациентов нет никакой известной причины. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить другие причины хронического панкреатита

Лечение хронического панкреатита зависит от симптомов. Большинство методов лечения сосредоточены на обезболивании и питательной поддержке. Медикаменты используются, чтобы помочь в переваривании пищи. Пациентам с диабетом требуется инсулин для контроля сахара в крови. Отказ от алкоголя имеет решающее значение для терапии.

В некоторых случаях панкреатит связан с наследственными аномалиями поджелудочной железы или кишечника. Острые рецидивирующие приступы панкреатита в раннем возрасте (в возрасте до 30 лет) часто могут перерасти в хронический панкреатит. Наиболее распространенным наследственным заболеванием, которое приводит к хроническому панкреатиту, является муковисцидоз. Недавние исследования показывают, что генетическое тестирование может быть действенным инструментом для выявления пациентов, предрасположенных к наследственному панкреатиту.

Как и при хроническом панкреатите, наследственный панкреатит является прогрессирующим заболеванием с высоким риском возникновения постоянных проблем. Пациенты с этими расстройствами могут иметь хроническую боль, диарею, недоедание или диабет. Лечение направлено на контроль боли и замену панкреатических ферментов.

Рак поджелудочной железы является четвертой по частоте причиной смерти от рака у мужчин и пятой у женщин. Рак поджелудочной железы устойчив ко многим стандартным методам лечения, включая химиотерапию и лучевую терапию. Этот рак растет коварно и изначально не вызывает симптомов. Классическое проявление рака поджелудочной железы называется безболезненной желтухой, желтоватым обесцвечиванием кожи без других симптомов. Диагноз обычно ставится с использованием различных методов рентгенографии.

При обнаружении на ранних стадиях рак поджелудочной железы можно вылечить хирургическим путем. К сожалению, раннее обнаружение является скорее исключением, чем правилом. На более поздних стадиях лечение может улучшить качество жизни, контроль симптомов и осложнений.