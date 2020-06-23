Болит пятка: причины и лечение

Боль в пятке может быть симптомом заболевания

Человеческая нога и лодыжка состоят из 26 костей, 33 суставов и более 100 сухожилий. И если колено - это самый большой сустав, то пятка - самая большая кость ноги. При повреждении пятки, вы можете испытывать боль. Она может быть как легкой, так и настолько сильной, что можно потерять сознание. Скорее всего, вам понадобится, чтобы врач или ортопед диагностировали причину, если простые домашние средства не облегчают боль.

Болит пятка:

Существует несколько заболеваний, которые вызывают болевой синдром.

Подошвенный фасциит

Подошвенный фасциит возникает, когда слишком большое давление на ваши ноги повреждает связку подошвенной фасции, вызывая боль и скованность. Наиболее распространенным проявлением заболевания является боль в ступне при ходьбе. Обычно, подошвенный фасциит проявляет себя в утреннее время, когда больной встает с постели. Позже острая боль немного отпускает.

Растяжения и деформации

Растяжения и вывихи являются травмами организма, часто возникающими в результате физической активности. Эти травмы являются общими и могут варьироваться от незначительных до тяжелых, в зависимости от происшествия.

Перелом

Перелом - это сломанная кость. Это состояние считается неотложным и нуждается в медицинской помощи. Как правило, область вокруг пятки и заднего отдела стопы болезненная и выраженно отечная.

Ахиллесовый тендинит

Ахиллесовый тендинит возникает, когда сухожилие, которое прикрепляет икроножные мышцы к пятке, становится болезненным или воспаленным из-за чрезмерных нагрузок.

Обычно основное проявление данного заболевания - это боль. Однако она исчезает в состоянии покоя и снова появляются при нагрузке. Может также наблюдаться небольшая припухлость.

Бурсит

Бурсы - заполненные жидкостью мешочки, находящиеся на ваших суставах. Они окружают области, где сухожилия, кожа и мышечные ткани встречаются с костями.

Проявляется бурсит пульсирующей болью в пятке, особенно при снятии обуви. Среди симптомов также - слабая отечность и местное повышение температуры. Боль наиболее сильна, когда пятка впервые контактирует с поверхностью при ходьбе или беге.

Удобная обувь - профилактика заболеваний. Фото Pixabay/aliceabc0

Анкилозирующий спондилоартрит

Эта форма артрита в первую очередь влияет на ваш позвоночник. Заболевание вызывает сильное воспаление позвонков, которое может в конечном итоге привести к хронической боли и инвалидности.

Остеохондрозы

Эти расстройства напрямую влияют на рост костей у детей и подростков.

Реактивный артрит

Инфекция в организме вызывает этот тип артрита. Среди симптомов: субфебрильная температура, снижение аппетита, общая слабость и утомляемость, внезапно начавшаяся боль в суставах, которая сопровождается их отеком.

При боли в пятке, можно сначала попробовать использовать домашние средства, такие как отдых и уменьшение нагрузки на пятку. Если боль в пятке не проходит в течение двух-трех недель, вам следует записаться на прием к врачу.

Вы должны немедленно позвонить своему врачу, если вы испытываете следующее:

Острая боль в пятке

Внезапная в пятке

Краснота на пятке

Отек пятки

Вы не можете ходить из-за боли в пятке

Если у вас развивается боль в пятке, вы можете попробовать эти методы дома, чтобы облегчить дискомфорт:

Отдыхайте как можно больше;

Прикладывйте лед к пятке в течение 10 - 15 минут два раза в день;

Принимайте безрецептурные обезболивающие препараты;

Носите обувь, которая вам подходит;

Носите ночную шину, специальное устройство, которое вытягивает ногу во время сна;

Используйте вставки для обуви, чтобы уменьшить боль;

Если эти стратегии по уходу на дому не облегчают боль, то нужно обратиться к врачу. Они проведут медицинский осмотр и спросят вас о ваших симптомах и когда они начались. Ваш врач также может сделать рентген, чтобы определить причину боли в пятке. Как только ваш врач узнает, что вызывает вашу боль, он сможет предоставить вам соответствующее лечение.

Во многих случаях, врач может назначить физиотерапию. Она поможет укрепить мышцы и сухожилия в ноге и предотвратит дальнейшие травмы. Если ваша боль сильная, ваш врач может назначить противовоспалительные препараты. Эти лекарства можно вводить в ногу или принимать внутрь.

В очень редких случаях ваш врач может порекомендовать операцию, чтобы исправить проблему, но операция на пятке часто требует длительного времени восстановления и не всегда облегчает боль в ногах.

Боль в пятке может привести к инвалидности и повлиять на ежедневную активность и походку, что в свою очередь, может привести к другим травмам.

Невозможно предотвратить все случаи боли в пятке, но есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы избежать травмы пятки и предотвратить боль: