Быстрое похудение: побочные эффекты

Большинство обещают заменить диету или физические упражнения / stilnos.com

Молниеносная потеря веса может быть быстрой и легкой - если верить рекламным заявлениям. Причудливые диеты и добавки для похудения обещают стройное тело в кратчайшие сроки.

Но действительно ли какой-либо из этих продуктов приводит к быстрой потере веса? Являются ли они безопасными и каковы риски такой быстрой потери веса? Главред рассмотрел некоторые диеты и выявил риски, связанные с ними.

Быстрая потеря веса: что это?

Так много маркетологов обещают "быструю потерю веса", что их сложно разобрать. Наиболее быстрые потери веса делятся на следующие категории:

Голодные диеты

Американская певица Бейонсе популяризировала так называемую диету "мастер очищения". Это такая экспресс-диета, с помощью которой за неделю-полторы можно сбросить 5-10 кг или даже больше. Она заключается в том, что на протяжении 10 дней нужно пить специальный лимонад, приготовленный из воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца.

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Таблетки для похудения и добавки

Десятки диетических добавок обещают ускорить потерю веса. Как правило, они утверждают, что либо блокируют усвоение питательных веществ, увеличивают обмен веществ или сжигают жир.

Очень низкокалорийные диеты (VLCD)

Одним из проверенных методов быстрого похудения является очень низкокалорийная диета с медицинским наблюдением (VLCD). Большая часть того, что известно о быстрой потере веса, получена из исследований людей на этих диетах.

Кремы, устройства и магические заклинания вуду

Кажется, нет конца сомнительным идеям, продвигаемым во имя быстрой потери веса. Большинство обещают заменить диету или физические упражнения.

Работает ли быстрая потеря веса?

Помимо очень низкокалорийной диеты и операции по снижению веса, ни один другой продукт, пилюля или добавка не доказали свою эффективность для быстрой потери веса. Существуют рецептурные препараты для похудения, хотя ни один не предназначен для быстрого похудения, и может вызвать побочные эффекты.

В любой программе быстрого похудения то, что действительно сжигает жир - это значительное сокращение калорий в сочетании с физическими упражнениями.

Быстрое похудение веса создает физические проблемы для тела/ Фото kosmetsovet.com

Каковы риски быстрой потери веса?

Быстрое похудение веса создает физические проблемы для тела и организма в целом. Так, похудеть быстро, значит столкнуться с:

- Появлением желчных камней. Они встречаются у 12-25% людей, теряющих большое количество веса в течение нескольких месяцев;

- Обезвоживанием, которого можно избежать, если пить много жидкости;

- Электролитным дисбалансом, который редко может быть опасным для жизни;

Другие побочные эффекты быстрой потери веса включают в себя:

Головные боли

Раздражительность

Усталость

Головокружение

Запор

Менструальные нарушения

Потеря волос

Потеря мышечной массы

Опасности быстрого похудения возрастают со временем, проведенным на диете. Соблюдение небелковой диеты особенно рискованно.

Быстрая потеря веса - хорошая идея?

Быстрое похудение и диеты могут иметь не только негативные последствия, но и ожирение. По этой причине очень низкокалорийные диеты считаются разумным вариантом потери веса для людей с ожирением (имеющих индекс массы тела более 30), нуждающихся в быстрой потере веса для конкретной цели, такой как операция по снижению веса.

Очень низкокалорийные диеты - это диеты под наблюдением врача, длящиеся несколько недель. Питание сбалансированое, но дорогое - люди могут потратить тысячи долларов с течением времени. Эти диеты безопасно вызывает потерю от 15% до 25% веса тела за 12 недель. Это для тех, кто заканчивает программу: от 25% до половины людей не заканчивают программу. Вес возвращается, когда диета прекращается и происходит это быстро; некоторые эксперты считают, что лучше всего применять более устойчивый подход к снижению веса, сопоставимый с обычными диетами.

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Большинство людей, стремящихся к быстрой потере веса, обычно делают это самостоятельно. Часто это достижение краткосрочной цели, например, одеться в платье или хорошо выглядеть на пляже.

Морить себя голодом, конечно, не очень хорошая идея. Но если вы в остальном здоровы, кратковременный период ограничения калорий вряд ли навредит вам. Вы должны сообщить своему врачу, что вы делаете, и обязательно включать белок в свой рацион (от 70 до 100 грамм в день). Принимайте поливитамины и ешьте продукты, богатые калием (помидоры, апельсины и бананы).

Кроме того, помните, что краш-диеты редко помогают вам достичь устойчивого, здорового веса. Большинство людей снова набирают вес.