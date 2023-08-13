Что будет, если съесть недопеченный пирог: многих ошеломит этот ответ

Пожалуй, каждый из нас хоть раз пробовал кусочек сырого теста из будущего пирога или пирожочка. Впрочем, оказывается, что этого делать нельзя.

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Что будет, если съесть полусырое тесто? / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вкусный и ароматный пирог с вишнями, яблоками, абрикосами или другими фруктами никого не может оставить равнодушным. А если перед приготовлением в тесто добавить еще и корицу, то такой пирог все сразу же уплетут за обе щеки. Однако часто бывает так, что когда хозяйки готовят пирог по новому рецепту, то он может получиться недопеченным. И тут встает вопрос: оставить все как есть или доготовить его. Главред рассказывает, что будет, если съесть полусырое тесто.

Пожалуй, каждый из нас хоть раз пробовал кусочек сырого теста из будущего пирога или пирожочка. Впрочем, оказывается, что этого делать нельзя, ведь такие действия могут нанести вред нашему здоровью. Сырое тесто нельзя есть даже если в нем нет яиц, ведь термически необработанная мука также несет в себе опасность.

Как пшеничная мука влияет на организм?

Сырая мука оказывает негативное влияние на наш организм, потому что в ней может быть много бактерий. Все дело в том, что в процессе измельчения на муку пшеница не стерилизуется. А это значит, что она может содержать в своем составе сальмонеллу или кишечную палочку.

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Поэтому, съев сырое или полусырое тесто, вы рискуете получить расстройство пищеварения, которое будет сопровождаться болью в животе, рвотой и диареей.

Теперь вы знаете ответ на вопрос, можно ли есть сырое тесто без яиц. Заботьтесь о своем организме и обязательно доводите любимые блюда до состояния полной готовности, чтобы потом не иметь досадных проблем.

А что не так с яйцами?

Употребление сырых яиц может также привести к большим проблемам, ведь на поверхности яиц могут быть вредные бактерии. Они попадают в наш организм, когда мы разбиваем яйца.

Так, употребляя сырые яйца, можно заразиться сальмонеллезом, который будет сопровождаться головной болью, лихорадкой, болью в животе, тошнотой и рвотой.

Помните, что перед приготовлением яйца нужно тщательно мыть, чтобы не навредить своему организму. А полусырые блюда, в которых есть яйца, желательно доводить до готовности. Особенно, если эти блюда будут есть дети, ведь детскому организму очень трудно противостоять вредным бактериям.

Теперь вы знаете, можно ли есть сырое тесто, и к каким последствиям может привести употребление необработанной пищи. Помните, что ваше здоровье всегда на первом месте, поэтому лучше быть осторожными и принимать во внимание советы по безопасному приготовлению пищи.

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