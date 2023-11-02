Что будет, если жевать жвачку более 10 минут: большинство людей об этом не догадывается

Не всем известно, сколько максимально можно жевать жвачку. Жевательная резинка может стать очень вредной, если нарушить несколько правил.

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Что будет если жевать жвачку более 10 минут / коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Жевательные резинки многие из нас полюбили еще в детстве. Но сейчас они пользуются популярностью не только у детей, но и у взрослых. И популярность они приобрели не только из-за своего вкуса, но и из-за того, что помогают быстро освежить дыхание и очистить зубы. Но в то же время не все догадываются о том, сколько можно жевать жвачку, чтобы не навредить своему здоровью.

На самом деле есть некоторые нюансы, которые стоит знать каждому, кто любит время от времени жевать жвачки. Ведь кроме положительных сторон, у какой привычки есть еще и негативные стороны, рассказали в Центре общественного здоровья МЗ Украины.

Какую пользу приносит жевательная резинка

Если вы по пожуете резинку в течение 20 минут после приема пищи, то таким образом очистите ротовую полость и нейтрализуете в ней кислоты, что в свою очередь поможет избежать кариеса. Но для того, чтобы получить от этого процесса максимальную пользу, нужно выбирать резинку без сахара.

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Кроме того, жевание резинки после еды поможет сбалансировать кислотность пищевода. Среди преимуществ также то, что этим способом можно улучшить запах во рту и "приглушить" неприятные запахи. Кроме этого, можно на некоторое время забыть о сухости во рту.

Какой вред может принести жевательная резинка

Если потреблять в больших количествах жевательную резинку без сахара, то это будет иметь ослабляющий эффект. Итак, если вы не хотите "встретиться" с такими последствиями, как нарушение пищеварения и диарея, то лучше контролировать количество употребления такой резинки и не злоупотреблять этим.

Еще одно возможное негативное последствие – метеоризм и боли в животе. Дело в том, что когда мы жуем резинку, то невольно можем захватывать ртом лишний воздух. А это в свою очередь приведет к уже упомянутому результату.

Третья проблема, которая может возникнуть, если жевать жвачку ежедневно или практически ежедневно – проблемы со височно-нижнечелюстными суставами. Если нагружать их так сильно и часто, то со временем может возникнуть дисбаланс. Такое постоянное перенапряжение приведет к тому, что затем любителя жевательных резинок могут беспокоить боль в челюсти, головные боли, боль в ухе. Возможно также травмирование зубов.

Сколько максимально можно жевать жвачку

Жевательную резинку можно жевать не более 20 минут, говорят в Центре общественного здоровья. Еще одно важное правило – ее стоит жевать после еды, а не на голодный желудок.

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