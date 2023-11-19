Что будет с человеком, если не есть хлеб: 5 причин отказаться от этого продукта

Хлеб может принести как пользу, так и вред организму, в зависимости от ряда факторов. В первую очередь стоит обратить внимание, какой вид хлеба вы едите.

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Что будет с человеком, если не есть хлеб/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

"Хлеб всему голова" – эту поговорку знает большинство людей. И действительно, такой продукт занимает почетное место в каждом доме и является одним из самых популярных продуктов, покупаемых в магазинах. Но может ли такой продукт навредить организму, и что будет с человеком, если не есть хлеб?

На самом деле такое мучное изделие может быть как полезным для человека, так и вредным. Всё зависит от того, какая мука использовалась для его выпекания и какую обработку проходила такая мука. Важно знать, какой хлеб полезен для кишечника и в целом для всего организма, чтобы избежать негативных последствий употребления такого продукта и почерпнуть от него максимальную пользу.

Важно помнить, что наибольшую пользу мы можем получить от хлеба, который испечен из муки грубого помола. А вот белый хлеб из муки высшего сорта может изрядно навредить организму. Итак, давайте разберемся, нужно ли человеку есть хлеб, и какой вид такого продукта стоит употреблять.

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Чем полезен хлеб для человека

В хлебе, который выпечен из муки грубого помола, содержится очень много полезных для организма человека веществ. Там есть клетчатка, белок, жиры, углеводы и много различных витаминов, в частности, витамины группы В, которые очень важны для сердечно-сосудистой системы и хорошо влияют на работу кишечника. Также этот продукт содержит минеральные вещества.

Но здесь важно понимать, что все эти полезные вещества содержатся в оболочке хлебного зерна. Поэтому очень большую пользу можно получить только от хлеба из муки грубого помола. А вот в белом хлебе, который выпечен из муки высокого сорта, таких витаминов, микроэлементов и других полезных веществ вы не найдете. Мука тонкого помола проходит серьезную обработку, во время которой практически всё полезное исчезает.

5 причин отказаться от белого хлеба

1. Он не дает организму полезных веществ

Как мы уже разобрались выше, в белом хлебе мало полезного. В каком бы количестве вы его ни съели бы – ваш организм не получит необходимых ему витаминов и микроэлементов.

2. Может повлиять на состояние кожи

Пища, которую мы употребляем, оказывает непосредственное влияние на состояние нашей кожи. Поэтому если вас беспокоят какие-то проблемы, связанные с кожей, стоит также пересмотреть свой рацион и обратить внимание, какие продукты вы употребляете.

Глютен (пшеничная клейковина), который содержится в белом хлебе, оседает на стенках желудка и мешает нормальному пищеварению и всасыванию желудком питательных веществ. Как следствие – это может отразиться на состоянии кожи.

3. Есть риск стать зависимым от такого продукта

К белому хлебу можно быстро привыкнуть. Употребление хлебобулочных изделий стимулирует быстрый выброс сахара в кровь и, как следствие, запуск гормона инсулина. Если вы съедите что-нибудь мучное, уровень сахара в крови быстро повысится, но затем резко упадет. Сперва вы будете чувствовать сытость, но уже через короткий промежуток времени снова будете вялыми и будете ощущать отсутствие энергии и сил. После этого захочется снова что-то такое съесть, чтобы поднять уровень своей энергии. И этот круг может повторяться постоянно.

4. Мешает похудеть

Если исключить белый хлеб из своего рациона, то легче будет похудеть и избавиться от лишнего веса. Такой продукт, если его постоянно употреблять, "оседает" на ваших ягодицах, животе и боках в виде складок. Вряд ли кому-то понравится такой "побочный эффект" вкусного продукта.

5. Могут возникнуть проблемы с пищеварением

Виноват в этом опять же глютен – он нарушает целостность клеток кишечника, и как следствие может возникнуть целый ряд проблем с пищеварительной системой.

А вот в цельнозерновом хлебе наоборот содержится клетчатка, которая имеет неоценимую пользу для организма человека. Если съесть 5-6 ломтиков цельнозернового хлеба в день, то это покроет дневную потребность организма в клетчатке. Для сравнения: чтобы получить дневную норму клетчатки из яблок, придется съесть примерно 14 штук. Также для получения дневной нормы клетчатки придется съесть 21 морковку, или 25 помидоров, или более 2 килограмма огурцов.

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