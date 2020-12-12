Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты

На праздники необходимо дарить добро, отметила психолог.
Психолог Ирина Обухова посоветовала, что подарить без денег, в частности на Новый год 2021.
При подборе подарка не нужно упираться в деньги, необходимо дарить добро, рассказала эксперт РИА Новости.
Собеседница добавила, что любой подарок главное красиво подать.
Что подарить на Новый год 2021 без денег:
– Сделать открытку и написать очень трогательный текст;
– Написать маленькую записку;
– Сделать что-то своими руками.
- Ранее сообщалось, что подарить на Новый год 2020 близким людям.
- Можно сделать не очень дорогие подарки, в частности купить мышь для компьютера, портативную колонку, электробритву, триммер или видеоигру.
- Также предложены варианты недорогих подарков для коллег – канцелярия, набор чаев, календарь, крем для рук.
Автор: Екатерина Присяжнюк