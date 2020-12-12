Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты

На праздник можно сделать что-то своими руками и красиво подать, сообщила эксперт / Reuters

Психолог Ирина Обухова посоветовала, что подарить без денег, в частности на Новый год 2021.

При подборе подарка не нужно упираться в деньги, необходимо дарить добро, рассказала эксперт РИА Новости.

Собеседница добавила, что любой подарок главное красиво подать.

Что подарить на Новый год 2021 без денег:

– Сделать открытку и написать очень трогательный текст;

– Написать маленькую записку;

– Сделать что-то своими руками.