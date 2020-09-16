Делают рогоносцами: топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне

Топ-3 причин того, что женщины ищут секс на стороне / Sputnik Armenia

Психологи (по крайней мере большинство из них) убеждены - решиться на измену супругу/партнеру женщинам гораздо сложнее, чем представителям мужского пола. Тем не менее, факты женских измен довольно часто распространены.

Об этом сообщил портал Sputnik Armenia и составил топ-3 самых популярных причин женской измены.

№1. Безразличие и грубость мужчины

Психологи считают, что на первом месте того, что дама ищет связи и секс на стороне - нехватка эмоционального внимания со стороны партнера. Чего греха таить, сплошь и рядом (особенно после штампа в паспорте о браке) любимая женщина превращается в бесплатную домработницу и секс-работницу, а тепла и ласки получает в ответ мало.

№2. Любовная лодка разбилась о быт

Довольно часто бывает - женщина живет годы рядом с мужчиной, который не может или не хочет добавить разнообразие в семейную жизнь. Тогда-то в женскую голову и закрадывается мысль получить что-то свежее и яркое в объятиях любовника.

№3. Месть - страшное дело

Обида на мужчину, ссоры, ругань, непонимание, скандалы, унижения, а порой и битье посуды – все это рано или поздно выльется в измены. Женщины, как правило, боятся рвать отношения сразу и сперва находят нового мужчину. Иногда это своеобразный акт протеста, а иногда - полноценный развод с мужем в будущем.

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