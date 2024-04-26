Деликатес или опасный продукт: как на самом деле изготавливают сыр с плесенью

Плесень голубого сыра - это те организмы, из-за которых сыр с плесенью часто опасаются потреблять.

https://glavred.info/life/delikates-ili-opasnyy-produkt-kak-na-samom-dele-izgotavlivayut-syr-s-plesenyu-10560638.html Ссылка скопирована

Почему сыр с плесенью безопасен / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Голубой сыр - это общий термин, который используется для описания сыра, произведенного из пастеризованного коровьего, овечьего или козьего молока и созревшего с культурами благородной плесени.

Вас также может заинтересовать материал Главреда: Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем тут насекомые.

Сыр с плесенью обычно имеет солоноватый, острый вкус и острый аромат. В нем часто относительно мало жира, но высокое содержание натрия. Голубой сыр является хорошим источником белка, кальция и фосфора.

видео дня

Как делается сыр с плесенью

Изготовление сыра с плесенью - это сложный и длительный процесс, который требует тщательного соблюдения всех этапов. Сначала молоко пастеризуют, а затем добавляют закваску и сычужный фермент, чтобы оно свернулось.

Полученную сырную массу разрезают на куски, формируют и помещают в специальные камеры для созревания. Именно на этом этапе на сцену выходит плесень - благородный грибок, который придает сыру неповторимый вкус и аромат, пишет Тһе Spruce.

Процесс созревания сыра с плесенью может длиться от нескольких недель до года, а иногда и дольше. Фирменные голубые прожилки сыра образуются на ранней стадии выдержки, когда сыр "пронизывают" стержнями из нержавеющей стали, чтобы обеспечить циркуляцию кислорода и способствовать развитию плесени. Чем дольше сыр созревает, тем более выраженным становится его вкус и аромат.

Существует много видов плесени, которые используются для изготовления сыра. Самые распространенные - это Penicillium camemberti и Penicillium roqueforti. Эти грибки не только придают сыру вкус, но и делают его более мягким и кремовым.

Почему сыр с плесенью безопасен

Сыр с плесенью нетоксичен и безопасен для потребления человеком. Плесень, используемая для изготовления сыра, является благородной и безопасной для употребления. Этот грибок не только придает сыру вкус и аромат, но и делает его более устойчивым к порче.

Сыр с голубой плесенью имеет свои преимущества для здоровья, но его следует потреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания жира, натрия и калорий.

Важно отметить, что не вся плесень является безопасной. Некоторые виды плесени могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно покупать сыр с плесенью только у проверенных производителей.

В чем польза сыра с плесенью

Сыр с плесенью - это не только деликатес, но и ценный продукт питания. Он богат белком, кальцием, витаминами группы B, а также содержит полезные пробиотики, которые благоприятно влияют на работу пищеварительной системы.

Исследования показали, что сыр с плесенью может:

Улучшает микрофлору кишечника.

Укрепляет иммунитет.

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает в борьбе с остеопорозом.

Обладает противовоспалительными свойствами.

Почему сыр с плесенью так дорого стоит

Изготовление сыра с плесенью - это сложный и трудоемкий процесс, который требует много времени и ресурсов. Кроме того, для производства этого продукта используется дорогое молоко и специальные культуры плесени.

Все эти факторы делают сыр с плесенью достаточно дорогим продуктом.

Какова история возникновения сыра с плесенью? Легенда гласит, что голубой сыр был впервые изготовлен или обнаружен, когда сыродел оставил буханку хлеба в пещере в Рокфоре, Франция. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что плесень с хлеба покрыла сыр и изменила его. Сыродел попробовал сыр и ему понравилось, поэтому он решил воссоздать его.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред