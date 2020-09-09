Эксперт по взаимоотношениям рассказал, нужно ли сознаваться в измене

В эпоху открытых и полиаморных отношений границы могут стать довольно размытыми / yavahitna.com.ua

Социальные, эмоциональные и финансовые последствия COVID-19 привели к росту виртуальных измен.

Независимо от того, стали ли вы жертвой или "преступником" физической или виртуальной измены, возможно, вам будет сложно решить, что делать после этого, пишет The Daily Star.

По словам доктора Тони Ортега, клинического психолога и автора двух книг по саморазвитию, специализирующимся на отношениях, вопрос неверности стал очень болезненным. В эпоху открытых и полиаморных отношений границы могут стать довольно размытыми, если общение не является кристально чистым.

Однако моногамные отношения также остаются нормой, и справиться с неверностью может быть сложно.

Следует ли изменнику раскрыть или скрыть измену от своего партнера?

Не существует одного четкого способа справиться с неверностью ни для одной из сторон из-за множества вовлеченных факторов. Однако есть варианты, и вовлеченные люди должны дать себе возможность делать выбор, который больше всего соответствует тому, кем они хотят быть и с кем они хотят быть.

Нужно ли признаваться?

Здесь нужно учесть много факторов. Многие обманщики делают это по причинам характера. Другими словами, в них встроен обман. Они больше опираются на антисоциальный спектр, поскольку не проявляют раскаяния или сочувствия относительно своих действий. Эти люди, скорее всего, никогда не раскроют свою измену, поскольку это часть их жизни.

Но есть также люди, которые оступились единожды. Это люди, которые, возможно, путешествуют, увлекаются новизной своего окружения и действительно не имеют ясного мышления. У них может даже не быть предрасположенности к хронической измене.

"Если они искренне раскаиваются в своих действиях, я считаю, что они должны признаться. Это открывает двери для более тесного общения и тем самым укрепляет отношения", - говорит эксперт.

Наконец, есть люди, которые обманывают, потому что в их первичных отношениях что-то постепенно ухудшается, что доставляет им какие-то страдания, которые остались без внимания. Затем они принимают импульсивное решение почувствовать что-то другое.

Это может быть разовое мероприятие, поэтому откровение не только остановит потенциальный эффект снежного кома, но и заставит пару поговорить, а затем поработать над проблемами, которые способствовали неверности. Отношения всегда могут стать сильнее и лучше после такой ситуации.

Раскрытие неверности в целом может разрушить любую потенциальную модель ее повторения.

Что делать с изменником?

Что касается первого типа обманщиков, от таких лучше уйти, поскольку у такого типа людей практически не будет ни угрызений совести, ни сожаления от того, что они сделали. Какие бы негативные чувства ни испытывал этот обманщик первого типа, скорее всего, он связан с тем, что его поймали, а не с неправильностью его действий. Если можете, постарайтесь найти выход из этих отношений.

Со вторым и третьим типами обманщиков, описанными выше, важно установить серьезное общение между обеими сторонами и, если необходимо, помощь со стороны специалиста по психическому здоровью как в форме терапии для пар, так и в форме индивидуальной терапии. Обида, которую они чувствуют, реальна и актуальна, и с ней нужно бороться.

Однако принятие решения, испытывая эти негативные мысли и чувства, может не привести к лучшим результатам.