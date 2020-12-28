Эксперты объяснили, почему опасно дарить деньги на Новый год 2021

Чтобы убить COVID-19, деньги можно оставить на несколько часов на балконе при температуре ниже нуля / Фото pixaby

Наличные деньги – один из самых популярных подарков на праздник, в том числе и на Новый год. Однако из-за пандемии коронавируса хрустящие банкноты теперь несут опасность для здоровья, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина и добавила, что вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твердых поверхностях и в теплой влажной среде, передает РИА Новости.

Вирусолог Елена Малинникова уточнила, что наиболее оптимальная температура для коронавируса колеблется в пределах от 4 до 10 градусов тепла. COVID-19 "любит" влажность, при этом ему некомфортно в условиях жары или на сквозняке. На бумажных купюрах коронавирус "сохраняется, если на них чихнуть". Однако, если предмет полежал несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается и инфицирующая доза становится меньше.

Как дарить деньги в условиях пандемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что дарить наличные деньги в период пандемии достаточно безопасно, но делать это нужно правильно.

Коронавирус очень чувствителен к холоду, поэтому даже минимальный минус способен убить его в течение часа. Если мороз будет около 10 градусов, то COVID-19 не продержится и минуты.

"Если купюры, можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло, и подарок не перешел кому-то по наследству", - сказал Жемчугов.

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