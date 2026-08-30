Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

Условия хранения масла влияют на его вкус и качество - поэтому продукт следует беречь от солнца, тепла и длительного контакта с воздухом.

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Где хранить подсолнечное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где лучше всего хранить подсолнечное масло

Почему свет и тепло портят продукт

Как понять, что масло испортилось

Подсолнечное масло обычно покупают впрок и используют постепенно, поэтому важно не только следить за сроком годности, но и правильно хранить его после вскрытия. Неудачное место для хранения бутылки может привести к тому, что продукт потеряет свои свойства раньше даты, указанной на упаковке. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание ТСН, свет, тепло и контакт с воздухом ускоряют окисление жиров. Из-за этого могут измениться вкус и запах продукта, а со временем появляется характерный прогорклый привкус. Поэтому специалисты советуют соблюдать несколько простых правил хранения подсолнечного масла.

Оптимальное место

Хранить масло следует в плотно закрытой бутылке в прохладном темном шкафу подальше от плиты, духовки, батареи и окна. Солнечный подоконник или зона рядом с конфорками не подходят из-за постоянного воздействия света и регулярного повышения температуры.

Срок хранения после вскрытия

После вскрытия бутылки масло желательно использовать как можно быстрее, ориентируясь прежде всего на рекомендации производителя на упаковке. При надлежащих условиях хранения открытое масло часто рекомендуют использовать в течение нескольких месяцев, тогда как неоткрытый продукт может храниться до даты, указанной производителем. После каждого использования крышку нужно плотно закручивать, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Правила хранения

Заводская пластиковая бутылка подходит для хранения, если она плотно закрыта и стоит в тёмном прохладном месте. Переливать масло в темное стекло необязательно. Если же используется другая емкость, её нужно тщательно вымыть и полностью высушить перед повторным наполнением. Не стоит доливать свежее масло к остаткам старого, ведь это может сократить срок его хранения.

Видео о том, как хранить масло, чтобы оно не портилось, можно посмотреть здесь:

Нужен ли холодильник

Для обычного рафинированного подсолнечного масла холодильник не является обязательным. Из-за низкой температуры продукт может помутнеть или частично загустеть, однако само по себе это не свидетельствует о его порче. После возвращения к комнатной температуре масло обычно снова приобретает привычный вид.

Признаки порчи

Если масло приобрело резкий или неприятный посторонний запах, горький или прогорклый привкус, использовать его не стоит. Такой продукт нельзя "спасти" специями, добавлением других ингредиентов или дальнейшей жаркой - испорченное масло лучше выбросить.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Правильное хранение поможет дольше сохранить вкус и свойства подсолнечного масла. Лучшее место для него - прохладный темный шкаф, расположенный как можно дальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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