Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

Марина Иваненко
30 августа 2026, 13:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Условия хранения масла влияют на его вкус и качество - поэтому продукт следует беречь от солнца, тепла и длительного контакта с воздухом.
Где хранить подсолнечное масло
Где хранить подсолнечное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где лучше всего хранить подсолнечное масло
  • Почему свет и тепло портят продукт
  • Как понять, что масло испортилось

Подсолнечное масло обычно покупают впрок и используют постепенно, поэтому важно не только следить за сроком годности, но и правильно хранить его после вскрытия. Неудачное место для хранения бутылки может привести к тому, что продукт потеряет свои свойства раньше даты, указанной на упаковке. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как сообщает издание ТСН, свет, тепло и контакт с воздухом ускоряют окисление жиров. Из-за этого могут измениться вкус и запах продукта, а со временем появляется характерный прогорклый привкус. Поэтому специалисты советуют соблюдать несколько простых правил хранения подсолнечного масла.

Оптимальное место

Хранить масло следует в плотно закрытой бутылке в прохладном темном шкафу подальше от плиты, духовки, батареи и окна. Солнечный подоконник или зона рядом с конфорками не подходят из-за постоянного воздействия света и регулярного повышения температуры.

Срок хранения после вскрытия

После вскрытия бутылки масло желательно использовать как можно быстрее, ориентируясь прежде всего на рекомендации производителя на упаковке. При надлежащих условиях хранения открытое масло часто рекомендуют использовать в течение нескольких месяцев, тогда как неоткрытый продукт может храниться до даты, указанной производителем. После каждого использования крышку нужно плотно закручивать, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Правила хранения

Заводская пластиковая бутылка подходит для хранения, если она плотно закрыта и стоит в тёмном прохладном месте. Переливать масло в темное стекло необязательно. Если же используется другая емкость, её нужно тщательно вымыть и полностью высушить перед повторным наполнением. Не стоит доливать свежее масло к остаткам старого, ведь это может сократить срок его хранения.

Видео о том, как хранить масло, чтобы оно не портилось, можно посмотреть здесь:

Нужен ли холодильник

Для обычного рафинированного подсолнечного масла холодильник не является обязательным. Из-за низкой температуры продукт может помутнеть или частично загустеть, однако само по себе это не свидетельствует о его порче. После возвращения к комнатной температуре масло обычно снова приобретает привычный вид.

Признаки порчи

Если масло приобрело резкий или неприятный посторонний запах, горький или прогорклый привкус, использовать его не стоит. Такой продукт нельзя "спасти" специями, добавлением других ингредиентов или дальнейшей жаркой - испорченное масло лучше выбросить.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Правильное хранение поможет дольше сохранить вкус и свойства подсолнечного масла. Лучшее место для него - прохладный темный шкаф, расположенный как можно дальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:43Война
Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:59Мир
Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Последние новости

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

Реклама
12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

Реклама
10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

09:05

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

08:48

Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

08:35

Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

08:10

Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремльмнение

07:54

Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

07:26

Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшиеФото

05:58

Гороскоп на завтра, 31 августа: Овнам — неожиданности, Стрельцам — перемены

05:11

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

04:39

Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлебаВидео

04:04

Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

03:33

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

29 августа, суббота
23:40

Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

23:32

Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

23:18

"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

23:00

Мишель Обама сделала неожиданное признание о своих дочерях Малии и Саше

Реклама
22:53

РФ массированно атакует дронами: в Киеве гремят взрывы, пылает многоэтажкаВидео

22:24

Три знака китайского зодиака забудут о проблемах: кому улыбнется удача

22:13

Зачем посыпать матрас и подушки содой — об этом эффекте почти никто не знает

21:47

Когда и как сажать тюльпаны осенью — основные ошибки и советы садоводам

21:34

Сад требует перемен перед осенью: что срочно обрезать, удалить и заменитьВидео

21:27

В Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника Еленовской колонии

21:20

Важные решения в начале осени: что сулит астрологический прогноз каждому знаку

20:29

Морковь сохранится до самой весны: когда нужно выкапывать овощВидео

20:28

Непрерывная атака сотен дронов: раскрыты детали массированного удара РФ

20:07

Магнитные бури в сентябре — ученые назвали самые опасные дни месяца

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять