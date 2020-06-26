Где в Украине безопасно оставлять автомобиль - советы эксперта

Где безопасно парковаться / УНИАН

Количество краж автомобилей в Украине с каждым годом растет. Данные Национальной полиции свидетельствуют, что в течение первых трех месяцев 2020 года было похищено более 500 машин. Где же можно безопасно оставить машину? Ответы на этот вопрос искала журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Елена Зборовская вместе с адвокатом Юрием Белоусом.

"Мы посетили несколько парковок и стоянок столицы. Расспросили у охранников, знают ли они свои обязанности и границы ответственности. Представляете, большинство работников не могли дать четкий ответ", – рассказывает Елена.Читайте такжестоит Ли платить за поврежденный товар в супермаркете

Журналистка дала несколько советов читателям сайта Главред. Перед тем, как оставлять свой автомобиль, уточните – это парковка или стоянка. Чтобы избежать кражи.

"На парковке автомобиль можно оставлять на непродолжительное время. В большинстве случаев бесплатно, ведь они находятся возле различных учреждений, магазинов, остановок. На стоянке можно машину оставить на длительное время. Ответственность за сохранность автомобиля и имущества внутри него берет на себя охранник. Если произойдет кража, то владелец автостоянки будет обязан возместить ущерб водителю", – пояснила адвокат.

Автомобиль безопасно оставить на автостоянке, если:

Территория огорожена, освещена и с камерами.

На въезде есть шлагбаум и аварийный выезд.

Оборудовано место для охраны.

Данные о вас и машину охранник записал в регистрационный журнал.

Есть документы, что это автостоянка.

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