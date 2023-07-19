Головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные

Головоломки - это то, что позволяет сохранять активность нашего мозга и тренирует остроту ума. С помощью головоломок вы можете снизить уровень стресса и усталость. Подобные задания объединяют логику и интеллект.
Некоторые головоломки требуют умственной работы. Они заставляют работать также творческое мышление. Главное все делать быстро и тогда наш мозг начнет мыслить совсем иначе. После тренировок подобными заданиями мы станем более внимательные, сообразительные.
Мы предлагаем вам разобраться с одной очень увлекательной головоломкой. Это математическое задание, которое требует решения примеров. Вам нужно узнать, какое число принадлежит каждому животному и дать ответ на самый последний пример. Об этом сообщает fresherslive.
Стоит отметить, что справиться с этой головоломкой нужно как можно быстрее. Если сделаете это за 30 секунд, то вы можете считать себя умным человеком.
Как решить головоломку
В условии головоломки уже указано, что лошадь находится под числом 8. Чтобы узнать число зебры, нам нужно к остаче добавить вычитаемую лошадь:
8+4=12
Таким образом 12 = зебра.
В следующем примере нужно помнить, что первым действием будет умножение или деление, а после него действие с плюсом или минусом. Нам нужно узнать, какое число принадлежит овечке.
56-8=48
48/8=6
6 - число овечки.
Теперь приступаем к последнему примеру.
12/6+8 = 2+8 = 10
Таким образом мы получили ответ на эту головоломку.
Ранее мы рассказывали о задачке, в которой надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата. Вам нужно решить эту головоломку по картинке всего за 10 секунд. Сделать это смогут лишь самые умные люди.
В другой головоломке говорилось о том, что нужно за 15 секунд найти число 28. С картинкой-головоломкой справятся лишь самые внимательные люди с удивительными возможностями.
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