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Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 8694 за 17 секунд

Алина Дембицкая
4 сентября 2023, 04:10
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Новый мозговой тизер предлагает вам найти скрытое число 8694 среди множества одинаковых чисел 8994.
головоломка
Мало кому удается найти скрытое число / Коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Многие люди в свободное от работы время могут полноценно отдыхать от работы. Но это не значит, что следует забывать о развитии своего интеллекта. Головоломки могут стать интересным и полезным средством времяпрепровождения, а тренировка мозга приносит много преимуществ.

Как пишет Mirror, регулярные решения разнообразных головоломок - это не только хороший способ скоротать время, но и улучшить общую когнитивную функцию. С помощью головоломок улучшается память, повышается концентрация и улучшаются навыки решения проблем.

Головоломки, основанные на цифрах, могут быть сложными, потому что вам придется идти против того, что ваш мозг говорит вам в первую очередь. Новый мозговой тизер предлагает вам найти скрытое число 8694 среди множества одинаковых чисел 8994.

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Вы можете подумать, что эта задача очень проста, но что делает ее еще более сложной, так это то, что у вас есть только 17 секунд, чтобы найти число. Это даст вашему мозгу настоящую тренировку, и только самые умные из нас смогут справиться с этой задачей.

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 8694 за 17 секунд
Попробуйте найти число 8694 / Fresherslive

Вы уже нашли число 8694? Если да, то вы очень внимательны, ведь не каждый может за 17 секунд решить эту задачу. Если число найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и дать себе больше времени на выполнение этой сверхсложной задачи. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 8694 за 17 секунд
Правильный ответ / Fresherslive

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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