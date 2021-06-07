Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова

По центру Львова пронесли голую девушку в гробу / скриншот из видео

Обнаженную девушку в гробу пронесли по Площади Рынок во Львове. Нагая девушка с выкрашенными в яркие цвета волосами сидела с пластиковым стаканчиком в руках во время "похоронной процессии" - парни несли ее по центру города в гробу.

Соответствующее видео появилось в воскресенье, 6 июня, на канале Lviv_lives в Instagram. На ролике видно, что перед гробом шла фотограф, которая снимала действо на фотоаппарат.

Инцидент произошел днем, когда на улице было много прохожих и посетителей ресторанов, мимо которых прошлась группа молодых людей с гробом.

Пока неизвестно, какую цель преследовали организаторы похоронной процессии. В соцсетях пишут, что, возможно, это "реклама ритуальных услуг". Некоторые пишут, что таким образом молодые люди протестуют "против адекватности или здравого смысла".

Чуть позже стало известно, что это была постановка местной галереи. В комментарии львовскому изданию galnet.fm соучредитель галереи Олег Герда объяснил, что концепцией этого действа является "жизнь и свобода, победа над границами и смертью". Он также добавил, что это было "испытание здравого смысла и границ терпения общественности".

Кроме того, Олег Герда сообщил, что его галерея закрывается из-за карантина, повышение стоимости аренды. Также владельцам помещения в центре Львова местные священники жаловались на гроб, который Олег Герда купил на свой день рождения и экспонировал в галерее.

Читайте такжеВ Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламентаРанее во время прямого включения на украинском телеканале случился курьез - в кадр случайно попала обнаженная женщина. Инцидент произошел в эфире телеканала Украина.

Ведущие хотели обсудить с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Из-за технических проблем российский журналист не слышал звук. Еловский, похоже, был дома во время прямого включения, а смартфон держала какая-то женщина. Они переговаривались об отсутствии звука. В какой-то момент женщина резко повернула камеру в свою сторону и в прямом эфире показалась обнаженной.