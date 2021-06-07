УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова

7 июня 2021, 14:31

Инцидент произошел днем, когда на улице было много прохожих и посетителей ресторанов, мимо которых прошлась группа молодых людей с гробом.

По центру Львова пронесли голую девушку в гробу / скриншот из видео

Обнаженную девушку в гробу пронесли по Площади Рынок во Львове. Нагая девушка с выкрашенными в яркие цвета волосами сидела с пластиковым стаканчиком в руках во время "похоронной процессии" - парни несли ее по центру города в гробу.

Соответствующее видео появилось в воскресенье, 6 июня, на канале Lviv_lives в Instagram. На ролике видно, что перед гробом шла фотограф, которая снимала действо на фотоаппарат.

Инцидент произошел днем, когда на улице было много прохожих и посетителей ресторанов, мимо которых прошлась группа молодых людей с гробом.

Пока неизвестно, какую цель преследовали организаторы похоронной процессии. В соцсетях пишут, что, возможно, это "реклама ритуальных услуг". Некоторые пишут, что таким образом молодые люди протестуют "против адекватности или здравого смысла".

Чуть позже стало известно, что это была постановка местной галереи. В комментарии львовскому изданию galnet.fm соучредитель галереи Олег Герда объяснил, что концепцией этого действа является "жизнь и свобода, победа над границами и смертью". Он также добавил, что это было "испытание здравого смысла и границ терпения общественности".

Кроме того, Олег Герда сообщил, что его галерея закрывается из-за карантина, повышение стоимости аренды. Также владельцам помещения в центре Львова местные священники жаловались на гроб, который Олег Герда купил на свой день рождения и экспонировал в галерее.

Читайте такжеВ Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламентаРанее во время прямого включения на украинском телеканале случился курьез - в кадр случайно попала обнаженная женщина. Инцидент произошел в эфире телеканала Украина.

Ведущие хотели обсудить с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Из-за технических проблем российский журналист не слышал звук. Еловский, похоже, был дома во время прямого включения, а смартфон держала какая-то женщина. Они переговаривались об отсутствии звука. В какой-то момент женщина резко повернула камеру в свою сторону и в прямом эфире показалась обнаженной.

новости Львова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названо самое опасное печенье на полках магазиновНазвано самое опасное печенье на полках магазинов Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиДень Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в садуПосевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать

Последние новости

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

Реклама
16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

Реклама
14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

Реклама
11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

09:25

Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

09:13

Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

09:13

УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять