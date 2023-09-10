Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

Оптические игры - отличный способ провести воскресенье. Они не только увлекательны, но и позволяют вместо пассивного просмотра очередного видео поработать над своими когнитивными способностями. Мозговые головоломки заставляют нас мыслить нестандартно, и это помогает улучшить память и навыки решения проблем, пишет Mirror.
Так почему бы не бросить себе вызов уже сейчас? В этой головоломке перед вами 10 столбцов с числом 5078 - так кажется на первый взгляд. Возможно, ваши глаза обманывают вас, так как там скрывается нестандартное число 5878. На поиск у вас есть всего 15 секунд.
Обещаем, просто не будет, потому что ваш ум будет автоматически склоняться к тому, чтобы увидеть картинку целиком, и вам действительно придется сосредоточиться, чтобы заметить нечетное число. Но если у вас глаза как у ястреба, то вы без труда найдете его.
Поставьте таймер и проверьте, сможете ли вы это сделать. Если вы не смогли найти ответ за отведенное время, не волнуйтесь, вам повезет в следующий раз.
Ответ на головоломку
Напомним, раньше Главред предлагал ответить на 15 вопросов для 8-летнего ребенка, чтобы проверить интеллект. Все вопросы связаны с общей эрудицией, их уже знают дети в третьем классе.
Также мы рассказывали о 45-летней оптической иллюзии, которая заставляет людей ломать голову, отчаянно пытаясь найти панду среди толпы людей.
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