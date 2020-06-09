Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет

Как эффективно похудеть, рассказал Зеленский - Зеленский новости / ТСН

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что очень любит фастфуд, домашние котлетки и жареную картошечку – а заодно поведал, что помогает ему быстро похудеть и поддерживать форму.

По его словам, чтобы держать себя в форме – от вкусностей ему приходится отказываться. В частности, сейчас никто в семье президента фастфуд не ест, сообщает Украинская правда.

Члены президентской семьи – сам Зеленский, первая леди и их 15-летняя дочь – пытаются выиграть спор, кто быстрее похудеет на 5 килограмм. Пока лучше всего получается у дочери Александры.

Читайте такжеПохудение на карантине: названы самые опасные диетыЧто касается алкоголя, то Зеленский, по его словам, пьет лишь вину. При этом не пьет виски и водку. И заверил, что никогда не напивается.

Ранее Зеленский рассказал, как хотел нарочно заразиться коронавирусом. По его словам, он хотел показать людям: мол, Covid-19 ни в коей мере не является чумой.

Напомним, Зеленский предложил законом закрепить права и обязанности первой леди. Он озвучил новую законодательную инициативу.