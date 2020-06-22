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Как эффективно сжигать жир: назван новый способ

Время, в которое вы едите, может сыграть значительную роль в наборе веса.

22 июня 2020, 11:15
Женщина и диета
Время, в которое вы едите, может сыграть значительную роль в наборе веса. / http://poznavatel.info

Считается, что причиной лишнего веса является увеличение суточного потребления калорий. Однако это не всегда так.

В частности, новое исследование обнаруживает, что время, в которое вы едите, может сыграть значительную роль в наборе веса. Согласно исследованию, опубликованному в "Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ" Эндокринного общества, поздний обед ассоциируется с увеличением веса и повышением уровня сахара в крови, независимо от того, что вы употребляли в пищу.

По словам автора исследования доктора Джонатана Джуна, профессора медицины в университете Джона Хопкинса, исследовательская группа хотела понять, действительно ли поздний прием пищи меняет обмен веществ, способствуя ожирению.

"Вот почему мы решили провести это рандомизированное клиническое исследование, в котором приняли участие здоровые люди, которых заставляли есть в два разных периода времени, контролировали их пищу, а также время их сна", - сказал он.

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Джун и команда изучили 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин), чтобы выяснить, как их тела усваивают ужин, съеденный в 10 часов вечера. вместо 6 вечера. Все участники исследования ложились спать одновременно: в 11 часов.

Результаты исследования показывают, что при позднем ужине, у участников эксперимента, уровень сахара в крови был выше, а количество сжигаемого жира, ниже, при позднем ужине, даже когда они ели одну и ту же еду.

Исследование показало, что у "поздних" едоков пиковые уровни сахара в крови были почти на 20 процентов выше, а сжигание жира снижалось на 10 процентов по сравнению с теми, кто ел ужин раньше.

"Эффекты, которые мы наблюдаем у здоровых добровольцев, могут быть более выраженными у людей с ожирением или диабетом, у которых уже нарушен обмен веществ", - говорится в заявлении первого автора исследования Ченджуана Гу, доктора философии и наук из Университета Джона Хопкинса.

Самая интересная часть этого исследования состоит в том, что не все реагируют на поздний прием пищи одинаково.

По словам Джуна, людей, которые являлись совами и ели в 2 или 3 часа ночи, казалось, не коснулись изменения во времени приема пищи.

На вопрос, является ли это исследование убедительным доказательством того, что именно время, а не еда, может вызвать увеличение веса, Джун пояснил: "Да, я думаю, что существует биологическая правдоподобность или биологические объяснения того, как время приема пищи может повлиять на то, как ваше тело обрабатывает эти калории".

Полученные данные могут помочь в определении привычек питания.

Ученые рекомендуют съедать небольшую, с высоким содержанием белка закуску, такую как греческий йогурт, посыпанный орехами в конце дня, если вы знаете, что придется ужинать поздно. Такая закуска поможет обуздать аппетит.

Среди других блюд, можно попробовать: маленькую порцию салата с жареной курицей, половину сэндвича с фруктами или чашку овощного супа. "Постарайтесь съесть свою самую большую еду за завтраком или обедом, если это возможно", - рекомендуют исследователи.

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