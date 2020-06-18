Как избавиться от аллергии: названы травы-помощники

Аллергическая реакция возникает, когда иммунная система организма реагирует на триггер / 1000 menu

Аллергия - враг практически каждого человека. Аллергическая реакция возникает, когда иммунная система организма реагирует на триггер или аллерген, такой как, например, пыльца - вещество, выделяемое каждым деревом, цветком и сорняком. Когда вы вступаете в контакт с чем-то, на что у вас аллергия, иммунная система выделяет химическое вещество, называемое гистамином, которое вызывает аллергическую реакцию и все раздражающие симптомы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, аллергии, как правило, не могут быть предотвращены. Но можно избавиться от аллергических реакций.

На рынке, безусловно, есть множество лекарств, которые могут блокировать выделение гистамина в организме, а также лечащие симптомы сезонной аллергии, но многие из них также вызывают большое количество побочных эффектов, включая сонливость.

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Хорошей новостью является то, что есть также натуральные добавки, которые могут помочь вам справиться с аллергией - без побочных эффектов. И это травы.

Симптомы аллергии

Симптомами аллергии являются зуд в носу, чихание, насморк, слезотечение, покраснение кожи, различные по форме высыпания, зуд и шелушение, тошнота,рвота, запор или диарея, кишечные колики, а в особенных сложных случаях это может быть затрудненное дыхание, бронхоспазм, судороги и потеря сознания.

Причины развития аллергии

Неправильное питание и сидячий образ жизни, употребление продуктов с химическими добавками;

Стресс, постоянные нарушения психоэмоционального состояния;

Генетический фактор;

Травы помогают от аллергии / oboitut.com

Триггеры

Аллергены в повседневной жизни можно встретить на каждом шагу и людям, страдающим от нее, бывает действительно сложно в периоды обострений. Так, обычно аллергики реагируют на пыль, лекарства, грибки, пыльцу, шерсть животных, некоторые продукты питания, укусы насекомых, бытовая химия, латекс, чужеродные белки и т.д.

Травы-помощники

Широко известны своими антигистаминными свойства некоторые растения и травы.

Ромашка

Ромашка славится своими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Однако ее используют и при аллергиях. Она минимизирует аллергические реакции, успокаивает их.

Чистотел

Чистотел имеет бактерицидные свойства и также, как и ромашка, может оказывать успокаивающее, антиаллергическое дейтвие.

Калина красная

Калина красная используется для лечения проблем с пищеварительным трактом и печенью. Калину используют при кожной аллергии. С ней можно принимать ванночки. 100-300 грамм веточек калины завариваутся крутым кипятком (4-5 литра). После того, как отвар настоялся, его можно добавить в ванную и искупаться.

Фиалка трехцветная

Фиалка применяется при лечении кожных дерматитов.

Тысячелистник

Растение обладает противоаллергическим действием, помогает заживлению ран, увеличивает свертываемость крови и не дает образовываться тромбам.

Мята перечная

Отвар мяты применяют при лечении и облегчении симптомов аллергии.

Череда

Заваривать череду можно как обычный чай или под крышкой в течение 20 минут. Говорят, что употребление ее на протяжении нескольких лет, избавят от аллергии навсегда. А настои и отвары из череды считаются распространенным средством для обмывания при золотухе.

Сельдерей

Настой из сельдерея рекомендуется при крапивнице аллергического происхождения.