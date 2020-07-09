Как кофеин на самом деле влияет на организм - что рассказали медики

Как кофе влияет на организм / Reuters

Много лет люди считают, что кофе – это тонизирующий напиток. Некоторые даже не представляют без него своей жизни. Журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Анастасия Квитка решила исследовать, действительно ли кофеин дает "заряд энергии".

"Вместе со студенткой Валерией я провела эксперимент. Девушке сделали замеры до употребления кофе показателей давления, температуры, ударов сердца и частоты дыхания. Она выпила 150 мл дозы кофеина, и мы снова измерили показатели", – рассказывает журналистка.

Оказалось, что они увеличились на несколько единиц. Девушка призналась, что напиток ее взбодрил. Однако ненадолго.

"Через 30 минут мы снова взяли показатели. Представляете, они такие же, как первые. То есть кофе ободрил Валерию только на 30 минут", – рассказывает журналистка.

Всю эту ситуацию охарактеризовали медики. Они утверждают, что кофеин никоим образом не дает нам энергии. Это своеобразный обман организма. Человек как будто забывает, что устали, потому что нейромедиатор не донес об этом до нервной системы.Читайте такжеКофе с фекалиями - чем можно заразиться, выпив кофе на вокзале

Дело в том, что молекула кофеина меньше по размеру, а значит, и более подвижная и быстрая за этот медиатор. Она проникает через барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой и занимает место нейромедиатора. Из-за этого организм получает сигнал об усталости с задержкой.

"Каждый человек неодинаково метаболизирует кофеин. Ведь все имеют индивидуальные свойства. Поэтому на каждого кофе действует по-разному", - добавила Анастасия.

Новые выпуски проекта Тайный агент выходят по понедельникам в 15:30 на Новом канале. Новые расследования и эксперименты можно будет увидеть на шоу.