УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье

17 августа 2020, 14:22

Любое трудное время может вызвать у вас уныние и грусть.

Счастье
Любое трудное время может вызвать у вас уныние и грусть./ Pikabu

В эти тяжелые дни можно легко потерять из виду радость, надежду и счастье. Когда кажется, что жизнь выходит из-под контроля и все подобие нормальности кажется утерянным, удержание положительных эмоций может оказаться сложной задачей.

Любое трудное время может вызвать у вас уныние и грусть, что приведет к появлению симптомов депрессии, беспокойства и других проблем, связанных с настроением. Вы можете стать непродуктивным, потерять мотивацию или потерять свою "искру". Почему это происходит? Что вы можете сделать, чтобы это исправить?

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди всегда находятся в приподнятом настроении, даже в самые худшие дни? Это ценная черта, и большинство людей должны научиться ей со временем как навыку. Если вы заинтересованы в том, чтобы научиться делать это, вам нужно изменить свое мышление и сохранить здоровые привычки.

Читайте также"Крупная прибыль, семейное счастье": кому в сентябре светит "пруха"

Это может показаться сложным, но хорошая новость в том, что счастье можно найти где угодно. Умение находить моменты позитива в море негатива - редкий навык, и его, безусловно, стоит отточить. Главред публикует 14 простых способов найти радость даже в трудную минуту.

Маленькие вещи

Это не значит, что нужно зацикливаться на мелких деталях. Вместо этого, сосредоточьтесь на маленьких моментах, которые сделают день ярче. Ищите мелочи, например:

  • Вкус любимой закуски
  • Любимый аромат
  • Любимый наряд
  • Драгоценные личные моменты, которыми вы делитесь с любимым человеком

Когда вы обращаете внимание и отмечаете такие мелочи, вы сможете увидеть радость во многих местах, о которых раньше не могли.

Спорт

В плохие времена может показаться сложным двигаться, но недостаток физической активности только ухудшит унылый настрой. Полное игнорирование упражнений заставит вас чувствовать себя более вялым и усталым, а также ухудшит настроение.

Согласно исследованиям, простые упражнения, даже простая ходьба в течение 12 минут, могут существенно повлиять на ваше позитивное мышление. Вот несколько простых и легких способов тренироваться:

  • Ходьба
  • Танцы
  • Йога
  • Катание на велосипеде
  • Скакалка
  • Садоводство

Благодарность

Благодарность может иметь сильное влияние на ум. Когда вы активно ищете вещи, за которые стоит быть благодарным, вы можете сохранять более позитивный настрой, снижая риск развития депрессивных симптомов, хронического стресса и проблем, связанных с тревогой.

Многие считают, что ведение дневника благодарности может помочь в этих усилиях. Для этого нужно каждый вечер записывать в дневник как минимум три вещи, за которые вы благодарны. Вот несколько идей, за что вы можете быть благодарны:

  • Проснулся вовремя
  • Существование ваших любимых вещей
  • Ваши близкие
  • Удовлетворение ваших основных потребностей.
  • Работа
  • Хорошая погода
  • Есть вкусная еда
  • Интересный разговор
  • Хорошая книга
  • Хороший сериал

Волонтерство

Помогая другим чувствовать себя лучше, вы часто можете улучшить и свое самочувствие. В акте дарения есть что-то такое, что может вызвать у вас широкую улыбку и показать радость жизни. Исследования доказывают, что добрые поступки могут повысить уровень хорошего настроения и благополучия. Самое главное, когда вы добровольно работаете в трудные времена, вы начинаете понимать, что, когда вы не можете найти что-то хорошее в мире, вы можете создать его, проявив сострадание к другим.

Платье

Застряли дома? У вас много скучных рабочих дней? У вас много повседневной одежды, которую вы редко носите? В любом случае, вы можете почувствовать себя немного лучше, одевшись более привлекательно. Если одежда, которую вы носите, заставляет вас чувствовать себя уверенно, вы тоже почувствуете себя лучше. Вот несколько идей:

  • Нарядитесь очень нарядно без особой причины
  • Приготовьтесь к макияжу и милой одежде, даже если у вас нет планов на день
  • Попробуйте новый модный стиль
  • Носите яркие или интересные украшения со своей рабочей одеждой
  • Одевайтесь глупо и просто развлекайтесь

Сложные цели

Если ваши трудности вызваны чувством монотонности и самоуспокоенности, возможно, пришло время хорошенько взглянуть на свои цели и посмотреть, не бросают ли они вам вызов. Постарайтесь выбрать новые цели, которые вас волнуют и мотивируют. Конечно, не делайте их необоснованными, но усложняйте их. Это даст вам то, над чем можно работать, так что вы сможете улучшить себя и свое настроение одновременно.

Самоуход

Самоуход с годами превратился в несколько "базовый" термин. Несмотря на свою модную популярность, у него есть множество достоинств. Уход за собой невероятно важен для благополучия. Однако, что более важно, это должен быть действительно момент полного отдыха. Это означает, что если вы смотрите шоу и думаете о том, сколько работы вам нужно сделать, это не забота о себе. Вы должны позволить себе на время полностью забыть обо всех своих обязательствах.

Вот некоторые идеи по уходу за собой:

  • Подарите себе СПА-день
  • Полежите в ванне
  • Свернитесь калачиком с хорошей книгой
  • Кушайте то, что любите
  • Поразмышляйте
Ученые, счастье
Большинство людей поют и танцуют, когда они счастливы, / Belnovosti

Смейтесь

Смех не только заразителен. Он имеет огромное значение. Даже если вам не хочется смеяться, при этом вырабатываются эндорфины, которые являются положительными гормонами. Это потому, что тело не может отличить настоящий смех от фальшивого смеха, так что вы тоже получаете стимул от фальшивого смеха. Смех может помочь окружающим рассмеяться, и, согласно исследованиям, он имеет и другие преимущества, такие как:

  • Снятие боли
  • Снижение стресса
  • Повышение иммунитета

Медитация

Медитация может показаться скучной, но она имеет множество положительных преимуществ для организма, в том числе:

  • Выделение гормонов хорошего самочувствия
  • Снижение стресса
  • Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы

Когда вы медитируете, вы заставляете свой мозг и тело находиться в полном покое в течение приличного количества времени. Вы отпускаете свои заботы, беспокойства и страхи и вместо этого сосредотачиваетесь на том, чтобы присутствовать в текущем моменте. Это отличное упражнение для улучшения позитивного мышления.

Аутентичность

Жизнь может требовать много перформативного поведения от людей, которых она принимает. Социальные сети поощряют вас показывать только свои лучшие стороны. Собеседование требует приукрашивания. Вы рассказываете о своих достижениях членам своей семьи, чтобы они гордились. Отдохнуть от фасадов и позволить стенам рухнуть - простой, но эффективный способ найти радость в своей жизни. Будьте настоящим, подлинным, подлинным "я", а остальное приложится.

Пение и танцы

Большинство людей поют и танцуют, когда они счастливы, поэтому вам может не захотеться делать что-то из этого в трудные времена. Но вы должны. Пение и танцы - это легкая физическая нагрузка. Оба вида деятельности выделяют положительные гормоны, известные как эндорфины, которые улучшают настроение при выполнении любого из них.

Еще лучше, если вы можете делать это в группах, поскольку участие в таких мероприятиях в группах синхронизирует многие функции тела, создавая более глубокое и связанное чувство. Такой тип досуга действительно может помочь облегчить неблагоприятные побочные эффекты в тяжелые времена.

Природа

Природа захватывает дух, и мы не можем видеть ее достаточно из-за шумных городов и времени, проведенного в помещении. Очень жаль, потому что природа - природный целитель. Просто проводить время на природе, гуляя, исследуя лесные массивы и занимаясь садоводством, может быть для вас очень полезным. Даже если вы не можете отправиться на большую экскурсию, проведя немного времени среди деревьев, цветов или даже просто травы, вы сможете найти немного счастья в темноте.

Исследования на самом деле показали, что прогулка на природе может значительно усилить позитивное мышление по сравнению с прогулкой по городу. Те, кто прогуливался по местности, также обнаружили, что они испытали более низкий уровень беспокойства и общего негатива, а затем стали лучше справляться с задачами, связанными с памятью, и общим настроением.

Сон

Сон имеет решающее значение для повседневного здоровья. Его уникальные свойства позволяют телу восстанавливать себя и становиться более прочным, а цикл здорового сна поддерживает естественный ритм тела, позволяя вам просыпаться и спать с комфортом.

Он отлично подходит для регулирования позитивного мышления и обеспечения необходимой энергии для повседневных задач. Трудно испытывать радость, когда постоянно чувствуешь себя истощенным.

Необходимо пробовать:

  • Спать не менее 7 часов в сутки
  • Просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день
  • Убедится, что ваша комната удобна и удобна для сна
  • Не кушать и не пить кофеин или алкоголь и не заниматься спортом за 4 часа до сна
  • Проверить нет ли мешающих сну факторов

  • Готовка

Кулинария - это фантастический способ недорого приготовить здоровую, сытную еду, которая поможет заполнить ваше время и заставит вас чувствовать себя более полезным. Это продуктивная задача, которая дает вам полный контроль над своей кухней, и награда приходит очень быстро. Если вы живете с соседями по комнате, семьей или друзьями, спросите, не хотят ли они помочь.

Если вы чувствуете себя очень счастливым, подумайте о том, чтобы выращивать некоторые из собственных ингредиентов, например овощи и зелень. Даже люди, живущие в небольших квартирах, могут помочь создать некоторые элементы, которые им понадобятся в дальнейшем для еды.

Счастье мотивация жизнь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:31
Шмыгаль рассказал, почему запад Украины охвачен коронавирусом
15:20
"Киски не боятся ничего": Цибульская оголила формы на пикантном фото
15:12
"Резкое обострение в Беларуси": у Зеленского рассказали о "тайном" совещании Видео
14:56
"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ Видео
14:55
В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин
14:36
Зеленский присвоил Скрябину Героя Украины посмертно
14:32
"Персона нон грата": Европа жестко оценила подавление Лукашенко протестов
14:29
Падение курса доллара: эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине
14:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
14:22
Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье Видео
14:11
Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум Видео
14:02
Кризис в Беларуси закончится международным договорняком мнение
13:53
Шикарный дворец в Подмосковье: журналисты показали "дачу Лукашенко" Видео
13:47
Почему мужчина по уши влюбляется в женщину: 6 причин Видео
13:44
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
13:26
"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи
13:24
Уничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России
13:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
13:05
Экс-холостячка Даша Квиткова показала раздетых подружек с девишника
13:00
"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко Видео
12:39
"Мир с ужасом наблюдал за насилием": в Великобритании приняли решение по Беларуси
12:31
"Похороны" Минского процесса: Кравчук выдвинул неожиданную идею Видео
12:16
"Пока вы меня не убьете": Лукашенко сделал важное заявление насчет новых выборов Видео
12:15
Украинцам стоит поучиться у беларусов мнение
12:13
Принцессу Диану в сериале Корона сыграет звезда Довода
12:05
Под Киевом журналистам-расследователям сожгли авто: жесткая реакция Зеленского
12:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
12:01
"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие Видео
11:50
Топ-блогер Саша Спилберг заболела коронавирусом и анонсировала дебютный альбом
11:48
Коронавирус в Киеве 17 августа: почти 150 зараженных и новые смерти
11:43
Беременность: 10 сумасшедших мифов о фертильности Видео
11:36
Почему Covid-19 устанавливает в Украине антирекорды: чат с инфекционистом Вадимом Аристовым
11:30
"Позор, уходи": бастующие рабочие освистали Лукашенко на митинге
11:26
Трамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США
11:22
Правительство Беларуси сложило полномочия
11:03
Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда
10:55
"Боится беларусов как огня": Лукашенко устроил "цирк" на бастующем заводе Видео
10:49
В Минздраве назвали дату начала учебного года в школах
10:38
Бывшая жена Виктора Павлика высказалась о нем после смерти сына
10:25
Ужесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозе
10:15
Рада не будет менять Конституцию в угоду России - Кравчук
10:05
Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение
09:50
Новые правила и разделение на зоны: в Украине обновили режим карантина Видео
09:29
Рак легких: признак, расположенный на шее Видео
09:11
Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
09:08
В Белом доме опровергли встречу Трампа с Путиным до выборов 3 ноября
09:00
"Готова стать национальным лидером": Тихановская заявила о подготовке новых выборов Видео
08:49
В Киеве ужесточили карантин: главные изменения Видео
08:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
08:28
В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять