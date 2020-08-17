Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье

Любое трудное время может вызвать у вас уныние и грусть./ Pikabu

В эти тяжелые дни можно легко потерять из виду радость, надежду и счастье. Когда кажется, что жизнь выходит из-под контроля и все подобие нормальности кажется утерянным, удержание положительных эмоций может оказаться сложной задачей.

Любое трудное время может вызвать у вас уныние и грусть, что приведет к появлению симптомов депрессии, беспокойства и других проблем, связанных с настроением. Вы можете стать непродуктивным, потерять мотивацию или потерять свою "искру". Почему это происходит? Что вы можете сделать, чтобы это исправить?

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди всегда находятся в приподнятом настроении, даже в самые худшие дни? Это ценная черта, и большинство людей должны научиться ей со временем как навыку. Если вы заинтересованы в том, чтобы научиться делать это, вам нужно изменить свое мышление и сохранить здоровые привычки.

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Это может показаться сложным, но хорошая новость в том, что счастье можно найти где угодно. Умение находить моменты позитива в море негатива - редкий навык, и его, безусловно, стоит отточить. Главред публикует 14 простых способов найти радость даже в трудную минуту.

Маленькие вещи

Это не значит, что нужно зацикливаться на мелких деталях. Вместо этого, сосредоточьтесь на маленьких моментах, которые сделают день ярче. Ищите мелочи, например:

Вкус любимой закуски

Любимый аромат

Любимый наряд

Драгоценные личные моменты, которыми вы делитесь с любимым человеком

Когда вы обращаете внимание и отмечаете такие мелочи, вы сможете увидеть радость во многих местах, о которых раньше не могли.

Спорт

В плохие времена может показаться сложным двигаться, но недостаток физической активности только ухудшит унылый настрой. Полное игнорирование упражнений заставит вас чувствовать себя более вялым и усталым, а также ухудшит настроение.

Согласно исследованиям, простые упражнения, даже простая ходьба в течение 12 минут, могут существенно повлиять на ваше позитивное мышление. Вот несколько простых и легких способов тренироваться:

Ходьба

Танцы

Йога

Катание на велосипеде

Скакалка

Садоводство

Благодарность

Благодарность может иметь сильное влияние на ум. Когда вы активно ищете вещи, за которые стоит быть благодарным, вы можете сохранять более позитивный настрой, снижая риск развития депрессивных симптомов, хронического стресса и проблем, связанных с тревогой.

Многие считают, что ведение дневника благодарности может помочь в этих усилиях. Для этого нужно каждый вечер записывать в дневник как минимум три вещи, за которые вы благодарны. Вот несколько идей, за что вы можете быть благодарны:

Проснулся вовремя

Существование ваших любимых вещей

Ваши близкие

Удовлетворение ваших основных потребностей.

Работа

Хорошая погода

Есть вкусная еда

Интересный разговор

Хорошая книга

Хороший сериал

Волонтерство

Помогая другим чувствовать себя лучше, вы часто можете улучшить и свое самочувствие. В акте дарения есть что-то такое, что может вызвать у вас широкую улыбку и показать радость жизни. Исследования доказывают, что добрые поступки могут повысить уровень хорошего настроения и благополучия. Самое главное, когда вы добровольно работаете в трудные времена, вы начинаете понимать, что, когда вы не можете найти что-то хорошее в мире, вы можете создать его, проявив сострадание к другим.

Платье

Застряли дома? У вас много скучных рабочих дней? У вас много повседневной одежды, которую вы редко носите? В любом случае, вы можете почувствовать себя немного лучше, одевшись более привлекательно. Если одежда, которую вы носите, заставляет вас чувствовать себя уверенно, вы тоже почувствуете себя лучше. Вот несколько идей:

Нарядитесь очень нарядно без особой причины

Приготовьтесь к макияжу и милой одежде, даже если у вас нет планов на день

Попробуйте новый модный стиль

Носите яркие или интересные украшения со своей рабочей одеждой

Одевайтесь глупо и просто развлекайтесь

Сложные цели

Если ваши трудности вызваны чувством монотонности и самоуспокоенности, возможно, пришло время хорошенько взглянуть на свои цели и посмотреть, не бросают ли они вам вызов. Постарайтесь выбрать новые цели, которые вас волнуют и мотивируют. Конечно, не делайте их необоснованными, но усложняйте их. Это даст вам то, над чем можно работать, так что вы сможете улучшить себя и свое настроение одновременно.

Самоуход

Самоуход с годами превратился в несколько "базовый" термин. Несмотря на свою модную популярность, у него есть множество достоинств. Уход за собой невероятно важен для благополучия. Однако, что более важно, это должен быть действительно момент полного отдыха. Это означает, что если вы смотрите шоу и думаете о том, сколько работы вам нужно сделать, это не забота о себе. Вы должны позволить себе на время полностью забыть обо всех своих обязательствах.

Вот некоторые идеи по уходу за собой:

Подарите себе СПА-день

Полежите в ванне

Свернитесь калачиком с хорошей книгой

Кушайте то, что любите

Поразмышляйте

Большинство людей поют и танцуют, когда они счастливы, / Belnovosti

Смейтесь

Смех не только заразителен. Он имеет огромное значение. Даже если вам не хочется смеяться, при этом вырабатываются эндорфины, которые являются положительными гормонами. Это потому, что тело не может отличить настоящий смех от фальшивого смеха, так что вы тоже получаете стимул от фальшивого смеха. Смех может помочь окружающим рассмеяться, и, согласно исследованиям, он имеет и другие преимущества, такие как:

Снятие боли

Снижение стресса

Повышение иммунитета

Медитация

Медитация может показаться скучной, но она имеет множество положительных преимуществ для организма, в том числе:

Выделение гормонов хорошего самочувствия

Снижение стресса

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы

Когда вы медитируете, вы заставляете свой мозг и тело находиться в полном покое в течение приличного количества времени. Вы отпускаете свои заботы, беспокойства и страхи и вместо этого сосредотачиваетесь на том, чтобы присутствовать в текущем моменте. Это отличное упражнение для улучшения позитивного мышления.

Аутентичность

Жизнь может требовать много перформативного поведения от людей, которых она принимает. Социальные сети поощряют вас показывать только свои лучшие стороны. Собеседование требует приукрашивания. Вы рассказываете о своих достижениях членам своей семьи, чтобы они гордились. Отдохнуть от фасадов и позволить стенам рухнуть - простой, но эффективный способ найти радость в своей жизни. Будьте настоящим, подлинным, подлинным "я", а остальное приложится.

Пение и танцы

Большинство людей поют и танцуют, когда они счастливы, поэтому вам может не захотеться делать что-то из этого в трудные времена. Но вы должны. Пение и танцы - это легкая физическая нагрузка. Оба вида деятельности выделяют положительные гормоны, известные как эндорфины, которые улучшают настроение при выполнении любого из них.

Еще лучше, если вы можете делать это в группах, поскольку участие в таких мероприятиях в группах синхронизирует многие функции тела, создавая более глубокое и связанное чувство. Такой тип досуга действительно может помочь облегчить неблагоприятные побочные эффекты в тяжелые времена.

Природа

Природа захватывает дух, и мы не можем видеть ее достаточно из-за шумных городов и времени, проведенного в помещении. Очень жаль, потому что природа - природный целитель. Просто проводить время на природе, гуляя, исследуя лесные массивы и занимаясь садоводством, может быть для вас очень полезным. Даже если вы не можете отправиться на большую экскурсию, проведя немного времени среди деревьев, цветов или даже просто травы, вы сможете найти немного счастья в темноте.

Исследования на самом деле показали, что прогулка на природе может значительно усилить позитивное мышление по сравнению с прогулкой по городу. Те, кто прогуливался по местности, также обнаружили, что они испытали более низкий уровень беспокойства и общего негатива, а затем стали лучше справляться с задачами, связанными с памятью, и общим настроением.

Сон

Сон имеет решающее значение для повседневного здоровья. Его уникальные свойства позволяют телу восстанавливать себя и становиться более прочным, а цикл здорового сна поддерживает естественный ритм тела, позволяя вам просыпаться и спать с комфортом.

Он отлично подходит для регулирования позитивного мышления и обеспечения необходимой энергии для повседневных задач. Трудно испытывать радость, когда постоянно чувствуешь себя истощенным.

Необходимо пробовать:

Спать не менее 7 часов в сутки

Просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день

Убедится, что ваша комната удобна и удобна для сна

Не кушать и не пить кофеин или алкоголь и не заниматься спортом за 4 часа до сна

Проверить нет ли мешающих сну факторов

Готовка

Кулинария - это фантастический способ недорого приготовить здоровую, сытную еду, которая поможет заполнить ваше время и заставит вас чувствовать себя более полезным. Это продуктивная задача, которая дает вам полный контроль над своей кухней, и награда приходит очень быстро. Если вы живете с соседями по комнате, семьей или друзьями, спросите, не хотят ли они помочь.

Если вы чувствуете себя очень счастливым, подумайте о том, чтобы выращивать некоторые из собственных ингредиентов, например овощи и зелень. Даже люди, живущие в небольших квартирах, могут помочь создать некоторые элементы, которые им понадобятся в дальнейшем для еды.