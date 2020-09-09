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Как настроиться на секс, если нет настроения: врач дал действенные советы

9 сентября 2020, 12:58

Чтобы вернуться к сексуальной жизни после пандемии, нужно снизить уровень стресса.

Секс
Чтобы вернуться к сексуальной жизни после пандемии, нужно снизить уровень стресса / Psychologies

Многие из нас сейчас испытывают огромный стресс: работа, здоровье, отношения, текущие события - неудивительно, что мы не в восторге от секса.

"За это время карантин затронул многих людей по-разному", - сказал сертифицированный советник сексопатолог Иешай Т. Бейли. "В зависимости от ситуации уровень стресса всегда высок. А стресс - это не сексуально. Стресс, особенно хронический, может существенно повлиять на нашу сексуальную жизнь. Хронический стресс заставляет нас вырабатывать гормон кортизол, который, в свою очередь, снижает наше либидо".

Итак, как именно нам избавиться от стресса и заняться делом? Если вам интересно, как улучшить свою сексуальную жизнь прямо сейчас, вернуть либидо туда, где оно было, - это начало, и это не должно быть странным или неловким. Здесь мы обсуждаем простые способы поднять настроение и сразу же вернуться к потрясающему сексу.

Найдите здоровые способы справиться со стрессом

"Чтобы вернуться к сексуальной жизни после пандемии, нужно снизить уровень стресса и найти другие способы справиться с этим", - сказал Бейли. Очевидно, что снижение уровня стресса - это цель для любого из нас прямо сейчас. Но, как отмечает Бейли, это может быть одним из самых важных дел, которые мы делаем для нашей сексуальной жизни в этом году. "На нашу сексуальную жизнь влияют не только гормоны, но и другие факторы, такие как психологические и социальные факторы. Может быть полезно вернуться к близким отношениям с другими, а также позаботиться о своем психическом и физическом благополучии".

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Итак, с чего начать? Ну, для начала, поведение по снижению стресса довольно личное, поэтому, если вы знаете, что работает для вас (принятие ванны, чтение книги, танцевальная вечеринка на кухне, пробежка и т. Д.), Сделайте это. Но есть и другие способы снизить стресс и хоть раз целенаправленно отвлечься.

Сон

Если вы плохо отдохнете, вы, скорее всего, не будете слишком воодушевлены на секс. Чтобы улучшить сон - воздержитесь от гаджетов и тренируйтесь.

Разговор о сексе

Хотя это может показаться неловким, простой разговор о сексе с друзьями и партнерами может направить вашу голову в нужное русло. Подумайте, что делает секс забавным и почему вам это нравится; затем спросите себя, что вы хотите иметь в своей сексуальной жизни.

Создайте близость

Если вы с партнером, делайте то, что укрепляет близость, без секса. Общайтесь друг с другом не только о том, как прошел его день. Занимайтесь тем, что вам нравится вместе. Обращайтесь к языку любви друг друга. Делайте все, что в ваших силах, чтобы внушить друг другу близость и внимательность, не связанные с сексом. Это может в конечном итоге побудить вас двоих искать близости другими способами.

Поговорите со своим партнером о своем либидо

Если вы обнаружите, что либидо вашего партнера в данный момент выше вашего, поговорите об этом. Обсудите, что с вами происходит и почему вы так себя чувствуете. Не можете понять проблему? Все нормально! Выяснить это и сказать партнеру, что вы испытываете определенные чувства, - идеальное начало.

Трогайте

Хотя вы, возможно, еще не готовы полностью посвятить себя сексу, простая чувствительность к партнеру может вдохновить вас. Коснитесь его руки, пока смотрите телевизор, или поиграйте с его волосами. Если вы пытаетесь повысить свое либидо самостоятельно, этот процесс может помочь привыкнуть к своему телу. Не бойтесь прикасаться к себе в душе и получайте удовольствие. Быть в комфорте с самим собой - важная часть повышения вашего либидо, так как ваше сексуальное влечение может резко упасть, когда вы чувствуете себя неуверенно или некомфортно.

Занимайтесь взаимной мастурбацией

Иногда может быть неудобно заниматься сексом, но вы чувствуете себя нормально, мастурбируя самостоятельно. Если у вас есть партнер, спросите, будут ли он заинтересован во взаимной мастурбации или совместной мастурбации. Во-первых, это горячий автофокус. Но это также еще один способ построить волшебную близость между вами двумя. Вдохновите эту близость еще больше, занимаясь сексом таким образом, который прямо сейчас не кажется вам неудобным или "чрезмерным".

Упражнения

Регулярные упражнения не только уменьшают стресс и расслабляют тело, но и являются отличным способом почувствовать себя уверенным и сильным. Да, вы вспотели и, возможно, более чем немного покраснели, но, возможно, ваши руки выглядят более четко очерченными, чем на прошлой неделе, или вы подняли тяжелый вес и чувствуете себя сильнее, чем когда-либо. Бейли рекомендовал упражнения как способ снизить стресс и вернуть либидо, поэтому они полностью одобрены сексологами.

Если вы хотите потренироваться со своим партнером, дерзайте! Сами по себе упражнения повышают либидо, но вместе они представляют собой целую форму прелюдии.

Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя сексуально

Прежде чем вы захотите заняться сексом со своим партнером или с самим собой, сделайте те мелочи, которые заставляют вас чувствовать себя на миллион долларов. Примите ванну с одной из ваших дорогих бомб для ванн, наденьте нижнее белье, прогуляйтесь обнаженной, - это лишь несколько примеров простых способов добиться нужного результата.

Читайте (или слушайте!) Эротику

"Эротика" не обязательно должна быть книгой под названием "Дева Охотница" с совершенно резким изображением двух едва одетых людей. Прочтите горячие любовные романы, в которых есть целый сюжет и сюжетная линия, которые вам понравятся, а также много-много абсолютно горячего секса.

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