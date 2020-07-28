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Как научиться целоваться лучше: секс-эксперт дала советы

28 июля 2020, 17:50

Старайтесь сосредоточиться на удовольствии.

Губы поцелуй
Старайтесь сосредоточиться на удовольствии/ http://actualnews.org

Врач, специализирующийся на человеческой сексуальности, сексолог Эмили Морс говорит, что не стоит зацикливаться на своих умениях целоваться, ведь поцелую можно обучиться, пишет The Daily Star.

Затем врач поделилась своими советами о том, как сделать поцелуй "горячим, как секс".

Итак, что нужно делать:

1. Присутствовать

Если вы блуждаете где-то в другом месте, вы, вероятно, не уделяете своей страсти достаточно внимания. Старайтесь сосредоточиться на удовольствии, а не "уплывать" в другое место.

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2. Идти медленно и неуклонно

Страстные поцелуи не означают, что вы должны жевать лицо своего партнера в порыве страсти. Не торопитесь и наслаждайтесь моментом.

3. Меняйтесь

Вместо того, чтобы повторять основные движения стиральной машины, сохраняйте индивидуальность, изменяя ваши движения языком. Слегка покусывая губы вашего партнера и слегка закручивая язык, вы обязательно перенесете этот опыт на другой уровень.

4. Дразнитесь

Дразнить своим языком означает сдерживать себя и заставить партнера поработать на это. "Это заставит его хотеть вас больше", - говорит врач.

5. Изменяйте интенсивность

Пробуйте менять давление и напор на партнера. Это даст ему больше инициативы и раскованности.

секс поцелуи
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