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Как не перепутать зачатие с менструацией: раскрыты признаки беременности

Яна Ставская
10 августа 2023, 03:30
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Нередко менструальные боли ложно принимают за беременность.
беременность
Можно ли узнать о беременности до задержки - читайте на Главред / pixabay

После незащищенной связи с партнером у вас вдруг прервалась менструация или начало тошнить по утрам? Тогда есть смысл обратиться к гинекологу, но для начала стоит убедиться, что у вас вообще есть признаки беременности. Читайте на Главред о безопасных методах - как проверить беременность в домашних условиях.

В первые дни может быть сложно определить факт беременности, так как ранние признаки могут быть довольно незаметными и схожими с симптомами перед месячными.

Как понять, что ты беременна в первые дни - советы гинеколога

Запомните, что ни один из симптомов не является абсолютно надежным признаком беременности, и они также могут быть связаны с другими состояниями.

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  • Отсутствие менструации. Если у вас обычно регулярные месячные, и они внезапно задерживаются больше чем на 5 дней, это может быть признаком беременности.
  • Утренняя тошнота. Некоторые женщины начинают испытывать тошноту, особенно утром на 4-6 неделях после незащищенного акта. Справедливости ради, тошнота в таких случаях может возникать в любое время дня.
  • Чувствительность груди. Ваши груди могут стать более чувствительными и опухшими из-за изменений в гормональном фоне, ареол сосков может потемнеть.
  • Усталость. Ранняя беременность может сопровождаться повышенной утомляемостью.
  • Частое мочеиспускание. Изменения в гормональном фоне и увеличение матки, а также ее давление на стенки мочевого пузыря, могут привести к частому мочеиспусканию.
  • Изменение вкусов, запахов и аппетита. Некоторые женщины отмечают изменение своих вкусовых предпочтений и чувствительность к запахам.
  • Появление вагинального выделения. В начале беременности некоторые женщины могут заметить изменение вагинального выделения. Это может сопровождаться нющей болью внизу живота за неделю до предполагаемой менструации.

Есть один дельный совет, как определить беременность нажатием на живот. Для этого вам следует прощупать низ живота. Если вы почувствуете тянущую боль или заметите кровянистые выделения - есть основания для похода к доктору.

Когда делать тест на беременность - точный результат

Если у вас есть подозрения на беременность, самый надежный способ подтвердить это - сделать домашний тест на беременность с помощью теста на определение гормона хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче, который можно купить в аптеке. Он же - самый точный тест на беременность при менопаузе.

Если тест положителен, рекомендуется обратиться к врачу для подтверждения беременности и получения дальнейших рекомендаций.

Вы можете сделать домашний тест на беременность через 1-2 дня после пропущенной ожидаемой менструации. На этот момент уровень гормона ХГЧ в моче обычно уже достаточно высок для определения беременности.

Если же у вас нерегулярный цикл или вы не знаете точно, когда ожидать менструацию, то рекомендуется подождать около 10-14 дней после предполагаемой даты зачатия.

беременность, вагітність
Многие интересуются, как проверить беременность в домашних условиях / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

На каком сроке гинеколог может определить беременность - отличия осмотра у врача и ультразвук

Беременность врач может определить уже на 4-5 неделю после зачатия (2-3 недели после пропущенной менструации) по изменениям вашей матки. Хотя ультразвук потребует большего срока - на 6-7 неделях.

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