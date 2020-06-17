Как не заболеть раком: новые рекомендации

Рекомендации включают последние исследования в области питания и физической активности/ Tomocentr

Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по снижению риска развития рака. Рекомендации включают последние исследования в области питания и физической активности, а также изменения в политике и системах, которые снижают барьеры для здорового образа жизни.

Обновление посвящено увеличению физической активности и разработке здорового питания в каждом возрасте.

Активность

Взрослым следует заниматься от 150 до 300 минут умеренной интенсивности или от 75 до 150 минут энергичной физической активности в неделю. Достижение или превышение верхнего предела в 300 минут является оптимальным.

Алкоголь

Лучше всего не употреблять алкоголь. Люди, которые предпочитают пить алкоголь, должны ограничить свое потребление не более чем одним напитком в день для женщин и двумя напитками в день для мужчин.

Здоровое питание

Схема здорового питания включает продукты с высоким содержанием питательных веществ в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровую массу тела, разнообразные "цветные" овощи и богатые клетчаткой бобовые (фасоль и горох), цельные фрукты и цельные зерна. Схема здорового питания ограничивает или не включает в себя красное и обработанное мясо, подслащенные сахаром напитки, продукты с высокой степенью переработки и продукты из рафинированного зерна.

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Ранее в рекомендациях говорилось, что 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут активной деятельности в неделю было достаточно. В предыдущих рекомендациях также предлагалась диета с большим количеством растительной пищи, а также продуктов и напитков в количествах, которые помогают достичь и поддерживать здоровый вес, и потребление не менее 2,5 чашек овощей и фруктов каждый день.

"Руководство продолжает отражать современную науку о том, что диетические схемы, а не конкретные продукты, важны для снижения риска рака и улучшения общего состояния здоровья", - сказала Лаура Макарофф, DO, старший вице-президент Американского онкологического общества по профилактике и раннему выявлению.

"Не существует ни одной группы продуктов питания или даже группы продуктов, которая была бы достаточной для достижения значительного снижения риска развития рака", - сказала она.

"Современные и развивающиеся научные данные подтверждают необходимость перехода от подхода, ориентированного на питательные вещества, к более целостной концепции рациона питания", - добавляет она.

"Люди едят целую пищу, а не питательные вещества, и фактические данные свидетельствуют о том, что именно здоровые рационы питания связаны с уменьшением риска развития рака, особенно колоректального и молочной железы", - сказал Макарофф.

Советы от эксперта

"Некоторые из моих клиентов выразили обеспокоенность, когда вышли новые рекомендации, в которых говорилось что-то вроде:" Теперь, от чего мне нужно отказаться? ", - сказала Кэролайн Вест Пассеррелло, MS, RDN, LDN, зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии.

"Важно помнить, что ограничение потребления красного и обработанного мяса и соблюдение растительной диеты не означает, что вам нужно быть вегетарианцем", - сказала Пассеррелло.

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"Сокращение мяса - это послание, которое мы часто слышим, но не забывайте, что это означает, что вам нужно заменить мясо в своем рационе на богатые питательными веществами растительные продукты, которые, как мы знаем, приносят пользу для здоровья", - сказала она

Советы по снижению потребления алкоголя

Эксперты сходятся во мнении, что правильный курс действий по сокращению потребления алкоголя зависит от личности. "Люди пьют алкоголь по разным причинам, и советы по снижению потребления будут зависеть от индивидуальных обстоятельств", - сказал Пассеррелло.

Пассерелло приводит три распространенные ситуации, когда люди употребляют алкоголь и как она консультирует клиентов в каждом случае:

Пить в обществе с друзьями. Она рекомендует выпить один напиток, а затем перейти на минеральную воду с лаймом и, возможно, немного сока.Пить, чтобы отдохнуть вечером. Она проводит коллективное обсуждение с клиентами об альтернативных способах расслабиться.Пить, чтобы дополнить еду. Она обсуждает количество и частоту целей.

"Если я работаю с клиентом, который заинтересован в сокращении потребления алкоголя, мы поговорим о ситуациях и методах мозгового штурма, чтобы изменить их мышление", - сказал Пассеррелло в интервью Healthline.

"Они могут выделить больше времени для ухода за собой, сна и физических упражнений, если сокращают время, проводимое в среде, где они употребляют алкоголь", - сказала она.