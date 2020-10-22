Как побороть зависть и стать счастливее: 5 действенных способов

Имеет значение только один из этих вопросов - счастливы вы или нет/Pixabay

Умение преодолеть зависть - это на самом деле умение преодолеть себя. У вас могут быть идеи о том, кем вы должны быть, часто основанные на очень высоких или нереалистичных стандартах, которым, как вы видите, подражают другие. Когда вы завидуете другим, это не из-за того, сколько у них есть. Это из-за того, насколько маленьким вы себя считаете.

Теперь, с появлением социальных сетей, получение лайков и просмотров страниц стало новым показателем популярности. Люди стекаются к вашему профилю? Следите за авторитетами в Instagram? Вы правильно себя продаете? У вас есть личный бренд? У вас есть фоловеры? У вас есть все самое последнее? Вы похожи на своих друзей?

Вы счастливы?

Имеет значение только один из этих вопросов - счастливы вы или нет. Когда вы завидуете, трудно впустить в себя позитивные чувства к себе и к жизни. Вы постоянно играете в сравнение с другими, и все сводится к конкуренции.

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Это оставляет вас с идеалом того, кем вы можете быть, вместо того, чтобы чувствовать себя хорошо от того, кем вы уже являетесь. Всегда хотеть стать лучше, это хорошо, но есть предел. Есть момент, когда вы должны посмотреть на себя и подумать, что с вас достаточно. В противном случае вы никогда не добьетесь успеха.

Успех всегда будет той неуловимой вещью, которую вы пытаетесь понять, сравнивая себя с другими. Вы участвуете в чужой гонке и отпускаете человека, которым действительно должны быть.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете преодолеть зависть и жить более счастливо. Вы по-прежнему можете достичь своих целей и по пути принять себя. Вы можете перестать проверять, кто наблюдает за вами в социальных сетях. Можно немного подышать. Вы можете научиться говорить "нет".

Вы можете ценить других, не желая ими стать. Вы можете выбрать счастье, основанное на сострадании к себе, самореализации и цели, то есть о вещах, которые уводят вас от зависти, - и вы можете начать прямо сейчас.

Вот 5 способов преодолеть зависть и стать счастливее в жизни.

1. Дело не в том, чтобы не отставать

Внешний вид - это еще не все. Вам не нужно следить за тем, что есть блестящего и нового. Вам не обязательно оправдывать ожидания других.

Если не хочешь что-то делать, скажи "нет". Если не хочешь быть кем-то, скажи "нет". И если вы не хотите просто следовать примеру другого, скажите "нет".

У вас есть власть контролировать свои решения - свою судьбу.

Если у кого-то все идеально вместе, возможно, он не такой, как вы думаете. Это может быть изображение или фасад. Потому что, если посмотреть глубже, у каждого есть недостатки. У каждого есть что-то в себе, что им не нравится.

Никогда не знаешь, может ли кто-то смотреть на тебя в качестве примера. Вы можете быть тем человеком, который будет руководить, а не следовать за вами. Вместо того, чтобы искать вдохновения, БУДЬТЕ вдохновением. Это меняет правила игры.

Вы можете бояться отказа, когда пытаетесь стать похожими на других. Но что, если бы вы чувствовали себя комфортно с собой до такой степени, что другие чувствовали бы себя комфортно и с вами?

Поначалу может быть трудно избавиться от сравнения себя с другими. Избегайте триггеров, которые заставляют вас сравнивать себя с другими: не смотрите чьи-то социальные сети или не делайте перерыв для работы над собой - избегайте определенных людей, которые вас унижают. Вы можете выбирать свою жизнь. Вы можете найти счастье.

2. Поиск удовлетворения

Как вы относитесь к своей жизни по шкале от 1 до 10?

Если вы находитесь на нижнем уровне, вы наиболее подвержены копированию других. Однако вам не нужно никому ничего доказывать. Если вы находите удовлетворение в своей жизни, гордитесь ею.

Пока вы можете получать какое-то удовлетворение, вы можете сосредотачиваться на том, что хорошо и правильно, и находить смысл во всем. Вы можете преодолеть зависть к другим и позволить своим амбициям стать вашими собственными. Когда вы находите удовлетворение, вы обретаете новую любовь к жизни - и это счастье.

Получить удовлетворение нелегко. Человеческая природа всегда хотеть большего - больше вещей, больше времени, больше достижений, больше денег, больше еще больше. Вместо этого благодарность сводит к минимуму зависть. Будьте благодарны за то, что находитесь здесь, и вы увидите, что того стоит.

Вы правильно расставляете приоритеты в своей жизни? Если вы чувствуете неудовлетворенность, возможно, вам придется изменить свою систему ценностей. Дело не в вашей репутации. Дело в твоей реальности.

Вы честны с собой в том, что вам нужно? Если нет, начните с этого. Начните с того, что делает вас счастливым, не имея для этого причины - не желая большего и не думая о том, что это может вам дать. Просто влюбитесь в жизнь, которой живете. Тогда вы останетесь довольны.

3. Смотрите на себя, а не на других

Что, если все, что вы делаете, на самом деле правильно? Что, если с тобой все в порядке? Что делать, если вам нечего бояться?

Неуверенность и отчаяние - вот что заставляет людей копировать друг друга. Недостаток уверенности не дает людям прийти в себя и преодолеть зависть.

Вы можете узнать, кто вы на самом деле, или вы можете узнать, кто такой другой. Вы можете выбрать только одного человека - выбрать себя.

Это не ваша вина, что вы чувствуете себя неуверенно. Если вы прислушаетесь к тихому внутреннему голосу, вы можете обнаружить, что любовь к себе - это то, что вам нужно, а не общественное одобрение. Но их легко перепутать.

Когда вы чувствуете, что у вас нет ничего стоящего, вы смотрите на других, думая, что у них больше. Пришло время взглянуть на человека, который знает вас лучше всего - на себя. И только вы можете представлять себя.

Зависть может заставить вас смотреть на кого угодно, кроме вас самих. Это может навредить отношениям, вызвать напряжение и дополнительный стресс, но вы в некоторой степени контролируете ситуацию.

Распознавайте, когда вы начинаете завидовать, и работайте над исправлением ваших отношений с этим человеком, потому что зависть случается со всеми. Вам просто нужно знать, когда это с вами происходит.

Вместо того, чтобы собирать черты, ценности, приоритеты, увлечения и т. у другого человека, тяните его изнутри. От этого зависит ваше счастье. Так что откажитесь от следования за толпой, потому что они могут пойти в неправильном направлении. Пришло время сделать шаг вперед в роли настоящего себя.

4. Быть самим собой чирлидером

Однажды вы не будете оглядываться назад и думать: "Я так счастлив, потому что вся моя энергия вложена в других людей". Вместо этого вы оглянетесь назад и подумаете: "Я так счастлив, потому что мне нужно быть собой и жить полноценной жизнью".

Когда вы сами себе чирлидер, вы также сами себе защитник. Вы говорите о том, что вам нужно, и заботитесь о себе. Никто не может сделать это за вас.

Иногда вы можете подождать, пока другие подтвердят вас, прежде чем оценивать себя. Вместо этого постарайтесь стоять прямо перед тем, что у вас есть, и вы пойдете дальше.

Когда вы мотивируете себя здоровыми средствами, вы меньше полагаетесь на зависть или конкуренцию, которые подпитывают вас, и это позволяет вам преодолеть зависть. Когда вы встаете каждое утро и решаете, что жизнь того стоит, это решение меняет жизни. Возможно, те, на кого вы смотрите, тоже смотрят на вас. Вы должны решить, что ваш голос имеет значение.

Положительные утверждения - отличный способ мотивировать себя. Например:

С меня хватит

Я Целая

Я достоен

Я любим

Я…

Продолжай. Продолжайте говорить "Я". Это даст вам возможность больше не завидовать другим.

5. Реалистичные ожидания

Все хотят быть на высоте. Всем также нужен простой способ попасть туда. Но есть способ лучше, чем просто быть как все. Вам не обязательно всегда иметь ответы, чтобы быть достоверными. У вас просто должны быть реалистичные цели.

Нет простого пути к чему-либо, а если и есть, то, скорее всего, он стоит слишком дорого. Когда вы выбираете лучшую для вас дорогу, она может оказаться одинокой.

Ваш путь может быть менее пройденным. У вас может не быть ничего другого, кроме вашего видения того, кем вы хотите быть. Но вы знаете, что? Это ваша дорога.

Не все в конечном итоге делают то, что хотят делать в жизни; иногда в этом сказывается зависть. Иногда зависть и ревность отрывают вас от реальности. Вы начинаете отклоняться от предназначенной для вас дороги, переходя на пути других. Вы можете заблудиться там, и, прежде чем вы это заметите, уже поздно повернуть назад.

Однако есть надежда. Вы можете придерживаться курса и быть тем, кем должны быть. Вы можете отпустить ревность и тоску из-за того, что вы являетесь кем-то другим, кроме себя.

Нет идеального человека. Но быть тем, кто вы есть, приносит полное счастье.

"Цветок никогда не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Просто цветет". Пора оставить зависть позади. Любите себя, и вы полюбите свою жизнь.

Найдите себя, отказавшись от ожиданий других. Честно приходите каждый день и говорите: "Я здесь". Научитесь преодолевать зависть, и счастье придет, когда вы это сделаете.