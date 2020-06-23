УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как похудеть без диет и спорта: японский трюк

Простое упражнение нужно делать на протяжении 2 минут.

23 июня 2020, 16:08
Ученые, похудение
Простое упражнение нужно делать на протяжении 2 минут. / stilnos.com

Самые быстрые и простые советы по снижению веса включают одну из двух вещей: дорогое посещение тренажерного зала, адские жиросжигающие тренировки или строгая диета, которая заставляет ваш живот урчать уже через час после ее начала. Если вам надоело делать и одно, и другое, обратите внимание на японскую систему дыхания. Она поможет сбросить лишние килограммы

Хотя прием и называют диетой для похудения, он не имеет ничего общего с едой. Все, что вам нужно сделать, это вдохнуть в течение трех секунд и выдохнуть в течение семи секунд. Вы должны делать эти упражнения только по две минуты в день.

Читайте такжеПохудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты

Секрет этой техники кроется в вашем дыхании. Когда вы вдыхаете, кислород, прикрепляется к вашим жировым клеткам и расщепляет их на углерод и воду, которые вы затем выдыхаете в виде углекислого газа. Чем больше кислорода вы вдыхаете, тем больше жира вы сжигаете при выдохе. Плюс, этот трюк может не только помочь вам похудеть, но и укрепить мышцы вашего тела и повысить обмен веществ, считают эксперты.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале в 2014 году, показало, что этот процесс может сжигать до 200 грамм жира в день. Более того, японский актер Мики Риосукэ утверждает, что упражнения помогли ему сбросить почти 13 килограмм всего за несколько недель.

Конечно, трюк не заменит стандартные упражнения и режим диеты.

Детальную инструкцию по японской системе можно посмотреть тут:

похудение диета
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:08
Прополис: полезные свойства и профилактика рака
16:51
Адвокат Ефремова назвал фатальную ошибку спасавших Захарова очевидцев
16:30
Допрос Омеляна: экс-чиновник рассказал, в чем его обвиняет НАБУ
16:29
Погода в Украине завтра: синоптик предупредил, где разбушуются стихии Видео
16:17
Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
16:08
Как похудеть без диет и спорта: японский трюк
16:07
Цена на природный газ для населения в июле может вырасти на 40% - эксперт
16:05
Взрыв в девятиэтажке в Киеве: пострадали 11 семей работников Укрзализныци Видео
15:30
Тотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточение Видео
15:07
Ради мира почти 45% украинцев готовы на автономию ОРДЛО - опрос Видео
14:53
Косметичка на лето 2020: топ-4 средства для спасения кожи от топ-модели
14:37
"Ногтями в колено и угроза войной": Саакашвили рассказал о жуткой встрече с Путиным
14:19
Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос Видео
14:19
Жиросжигающая тренировка: 5 упражнений, молниеносно сжигающих жир
14:01
Социологи выяснили, как сильно для украинцев важны война на Донбассе и возвращение Крыма
13:57
Ветер Любви 2 сезон - что было в 93 и 94 серии 22-06-2020 Видео
13:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
13:17
Fake - Аня Остапенко научит как смеяться, если не смешно
13:15
Экс-советник Трампа прокомментировал его отношения с Путиным
12:59
Печальный вывод из новых пленок Деркача мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять