Как понять, что у человека скоро будет инсульт: доктор Габорец назвал симптомы

Увидев некоторые признаки, вам нужно сразу же обратиться за помощью.

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Как понять, что у человека скоро будет инсульт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, которое чревато серьезными последствиями для здоровья, поэтому важно очень быстро реагировать уже при первых симптомах.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram перечислил первые признаки, на которые нужно обратить внимание.

Специалист отметил, что если у вас есть нижеперечисленные симптомы, то вам необходимо обратиться к врачу, чтобы предотвратить инсульт.

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Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Как понять, что скоро инсульт?

Если у вас повышенное артериальное давление, сахарный диабет, а вы не лечитесь.

Если вы злоупотребляете алкоголем, курите, где-то немеет рука, где-то что-то трудно говорить, ощущение, что мурашки по коже

Встаете утром, голова тяжелая, тужитесь. Голова тяжелая, покалывание.

Также, если у родителей были инсульты, то вы кандидат

Если у вас высокий холестерин, а вы употребляете тяжелую пищу.

В группе риска также те, кто ночью работает без конца, в старшем возрасте.

Напомним, мы писали о том, что нужно употреблять в пищу, чтобы снизить риск возникновения инсульта, читайте в материале: Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых.

Смотрите видео о том, что может быть причиной инсульта:

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