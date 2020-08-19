Как понять, что вы нашли вашу половинку: 7 признаков

Ваша интуиция может сказать вам, что вы нашли своего идеального партнера, / 1zoom.ru

Когда вы, наконец, найдете своего спутника жизни, вы почувствуете до мозга костей, что вам больше не нужно никого искать. Каждый заслуживает любви, но это не значит, что это дается легко. Обычно мы натыкаемся на нее, когда вообще не ищем отношений. Конечно, не все верят в родственную душу, но исследования показывают, что у людей более счастливые отношения, когда они рассматривают своего партнера как единственного для себя.

В этом есть смысл, потому что, если вы чувствуете, что никто другой никогда не сможет сравниться с вашей возлюбленной, вы не почувствуете необходимости задаваться вопросом "а что, если" о других потенциальных партнерах. Вы получите мирное удовлетворение от осознания того, что нашли абсолютную любовь в своей второй половинке. Однако мы не всегда знаем, когда встретили нужного человека. Ваша интуиция может сказать вам, что вы нашли своего идеального партнера, но вам может понадобиться еще какое-то подтверждение.

Ниже Главред рассмотрит некоторые общие признаки того, что вы встретились со своим партнером на всю жизнь.

Чувство связи

Возможно, вы почувствуете с ним почти потустороннюю связь. Вам кажется, что вы уже знали свою любовь в прошлых жизнях. Когда вы не разговариваете, тишина кажется вам удобной, а не неловкой. Однако во время разговора вы очаровываетесь и вдохновляетесь тем, что они говорят, и вам не нужно скрывать или сдерживать свои мысли или чувства. Все сочетается друг с другом, и кажется, что кусочки вашей головоломки наконец-то начали складываться.

Вы чувствуете себя как дома в их компании и можете часами разговаривать с ними обо всем и ни о чем. Физическое влечение к кому-то естественным образом происходит постоянно, но под поверхностью мы все хотим и нуждаемся в более глубокой связи. Когда вы обнаружите эту настоящую связь, вы поймете, что у вас есть партнер на всю жизнь.

Есть будущее

Родственные души обычно имеют одинаковые взгляды или взгляды на жизнь и могут даже разделять схожие цели. Когда у вас резко противоположные взгляды на политику, религию, брак или любые другие важные идеологии, очень трудно сохранить отношения. Итак, когда вы встретите своего вечного партнера, вам будет легко общаться с ним по важным вопросам. Благодаря вашей совместимости вы можете увидеть с ними будущее даже после нескольких свиданий.

Кроме того, наличие схожих жизненных целей может способствовать долголетию отношений. Не говоря уже о том, что когда у вас одинаковые интересы, это позволяет вам более тесно связываться и, возможно, вместе создавать предприятия и другие занятия.

Разговор на одном языке

Наличие партнера, который понимает ваши эмоции и способ объяснения, помогает вам чувствовать себя более заметным и услышанным в отношениях. Если вы постоянно чувствуете, что партнер вас неправильно понимает и отчуждает, вы, вероятно, не захотите оставаться с ним слишком долго. Однако, когда вы встречаетесь со своим партнером на всю жизнь, он никогда не заставит вас чувствовать себя брошенным или одиноким. Для них приоритетом является задавать глубокие вопросы и внимательно слушать вас в разговоре.

У вас обоих может быть одинаковое чувство юмора или, возможно, схожий взгляд на мир, что дает вам такую ​​связь, как никто другой.

Чувство безопасности

Вам больше не нужно скрывать частички себя или желать встретить кого-то, кто вас понимает. В этом человеке вы нашли все, что вам нужно, и он заставляет вас чувствовать себя в безопасности физически, морально и эмоционально. Они обсуждают с вами проблемы, выслушивают вас, когда у вас был плохой день, и защищают вас до края Земли. Когда вы встретите свою вторую половинку, вы узнаете это по тому, насколько серьезно они относятся к отношениям.

Ваш партнер на всю жизнь захочет сделать все возможное, чтобы сделать вас счастливым, потому что он искренне любит вас и заботится о вас. У них нет желания причинить вам вред и они сделают все, что в их силах, чтобы дать вам жизнь, которую вы заслуживаете. У вас есть чувство внутреннего спокойствия в отношениях. Когда вы встречаетесь с человеком, который хочет пойти ва-банк и будет стоять на вашей стороне, преодолевая добро и зло, вы знаете, что связаны со своим любимым человеком.

Вы сильнее

Встретив своего партнера на всю жизнь, вы заметите, что любые препятствия, с которыми вы сталкиваетесь вместе, сближают вас как пару. Некоторые люди склонны к конфликту личностей или имеют разные стили управления конфликтами, что затрудняет поиск решения. Однако, встретив свою вторую половинку, вы обнаружите, что с легкостью справляетесь с трудностями и прекрасно дополняете друг друга.

Например, если вы хотите начать совместный бизнес, партнер может многое знать о финансах, а вы - о рекламе и маркетинге. Итак, вы собираетесь вместе, чтобы использовать свои навыки и создать что-то прекрасное в паре, используя сильные стороны друг друга. Однако ваш партнер не критикует вас за ваши слабости.

Встретив свою вторую половинку, вы обнаружите, что с легкостью справляетесь с трудностями / Pixabay

Все складывается

Конечно, никакие отношения не складываются в идеальный пакет из радуг и бабочек, но в целом у вас не так уж много проблем. Вы подходите к конфликту по-взрослому и стараетесь слышать мнения друг друга, не занимая при этом чрезмерной защиты или критики. Вам нравится общение друг с другом. Кроме того, вам не терпится провести время вместе по выходным или по возвращении домой с работы. Вы никогда не устаете друг от друга, потому что чувствуете себя как дома.

С ними вы чувствуете себя сильнее, чем раньше, потому что они помогли вам стать лучше. Здоровые, полезные отношения всегда улучшат вашу жизнь, а не принесут вам больше проблем и страданий. Если вы чувствуете себя счастливее и спокойнее с собой и жизнью в целом после встречи со своей второй половинкой, возможно, вы нашли своего партнера на всю жизнь.

Семья согласна

Мы не хотим, чтобы вы думали, что вы должны получить одобрение своей семьи, прежде чем жениться на ком-то, но обычно ваша семья может сказать, когда кто-то подходит вам или нет. Если самые близкие люди могут сказать о вашем партнере только хорошее, это подтверждает ваши собственные чувства к нему или к ней. Они могут упомянуть, как вы загораетесь, когда говорите о них или находитесь в их компании, или насколько вы счастливее.

Ваша вторая половинка скоро будет проводить много времени с вашими близкими, поэтому их мнение о них в некоторой степени имеет значение. Вам нужен партнер, который будет хорошо знаком с людьми, которые для вас важны, поэтому, если они это сделают, это, безусловно, положительный знак. Удостоверьтесь, что вы уделяете пристальное внимание тому, как ваши близкие общаются и реагируют на вашего партнера, и слушайте их, если они замечают какие-либо красные флажки.

Иногда наша семья или друзья могут видеть потенциальные проблемы в ином свете, чем мы, поскольку у них есть взгляд со стороны.