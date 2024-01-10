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Как сбить высокое давление: доктор Габорец назвал то, что должно быть всегда под рукой

Сергей Кущ
10 января 2024, 09:13
Своевременная реакция предотвратить серьезные осложнения, такие как инсульт и инфаркт.
Как сбить высокое давление
Как сбить высокое давление / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Высокое артериальное давление может стать серьезной угрозой для здоровья, и важно знать как сбить давление в домашних условиях.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram поделился несколькими полезными советами о том, как справиться с этой проблемой.

Нормализация давления: шаг за шагом

Если ваш показатель артериального давления превышает 140 на 70, доктор рекомендует медленный и осторожный подход к нормализации.

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  • Успокойтесь и примите каптопрес: Для начала, важно успокоиться. Принятие таблетки каптопреса под языком может помочь стабилизировать давление.
  • Используйте формадепин: В случае, если давление не снижается, формадепин может быть эффективным вариантом для коррекции.
  • Седативные капли: Для расслабления и снижения стресса, доктор рекомендует использовать седативные капли, такие как Корвалол или Барбовал.

Обратитесь за помощью

Если принятые меры не привели к улучшению, доктор Юрий Габорец советует обратиться за скорой помощью и введению инъекционных препаратов.

Поддержание постоянной гипотензивной терапии

Для предотвращения резких скачков давления, важно ежедневно утром принимать подобранную гипотензивную терапию. При возникновении ситуаций, когда привычные препараты перестают действовать, следует подбирать новую схему и препараты.

Доктор Юрий Габорец подчеркивает важность регулярного контроля артериального давления и своевременного реагирования для предотвращения серьезных осложнений, таких как инсульт и инфаркт.

Смотрите видео о том, как сбить высокое давление:

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артериальное давление интересные новости Юрий Габорец
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